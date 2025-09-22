Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá siguen la senda de España y dan un paso histórico al reconocer el Estado palestino

Publicado por Javier Otazu Naciones Unidas Creado: Actualizado:

El Reino Unido, Australia y Canadá, tres países tradicionalmente aliados de Israel, además de Portugal han dado ayer el paso histórico de reconocer el Estado palestino mientras que Francia y otros cinco países lo harán previsiblemente hoy. Siguen así la estela abierta por España, una medida adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que criticó la oposición. Feijóo y el PP dijeron que España estaba sola.

El reconocimiento parece haber sido coordinado por estos tres primeros países más Portugal en vísperas de una «Conferencia internacional para la solución de los dos estados» que se celebra mañana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Aunque Estados Unidos trató de torpedear este foro negando el visado de entrada a la delegación venida de Palestina, esta podrá hacerlo por videoconferencia tras un voto «ad hoc» el pasado viernes de la misma Asamblea.

El paso del Reino Unido tiene gran carga simbólica por tratarse de la antigua potencia colonial y firmante en 1917 de la Declaración Balfour, el documento con el que daba su visto bueno a crear un «hogar nacional» para el pueblo judío en la hasta entonces Palestina. Esa declaración se considera el germen histórico del Estado de Israel. Y aunque el Estado palestino ya lo reconocían antes de hoy 147 países, no había entre ellos ninguno de las economías más avanzadas del mundo reunidas en el llamado G7, por lo que la decisión de Reino Unido, Canadá y Francia adquiere así mayor relevancia.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió ayer en que «no habrá un Estado palestino» después de conocer que Reino Unido, Canadá, Portugal y Australia dieron el paso y advirtió de que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos anunciará una «respuesta» a ello.

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanzó un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: «Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán».

"Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de octubre: están dando un gran impulso al terrorismo", afirmó Netanyahu en su mensaje, y añadió que «no habrá un Estado palestino». "Durante años —prosiguió-, he impedido el establecimiento de este Estado terrorista ante una enorme presión interna y externa. Lo hicimos con determinación y sabiduría política». Y recordó que durante su gobierno se han duplicado los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel. «Seguiremos por este camino", añadió al respecto. Tras el anuncio de reconocimiento, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexione el 82 % de Cisjordania.