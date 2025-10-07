Lecornu dimite 24 horas después de formar gobierno

Publicado por Antonio Torres del Cerro París Creado: Actualizado:

Sébastien Lecornu, fiel escudero del presidente Emmanuel Macron y conocido por su carácter prudente y discreto, cedió ayer la jefatura de Gobierno tras apenas 24 horas de haber nombrado gobierno y 27 días en el puesto, convirtiéndose en el primer ministro francés más efímero de la V República Francesa (desde 1958).

Lecornu, teniente en la reserva de la Gendarmería y atraído en su juventud por la vida monacal, batió el poco honorable récord de brevedad a Michel Barnier, quien fue tumbado en una moción de censura a inicios de diciembre de 2024 tras solo tres meses en el puesto. Tras la dimisión del hasta hoy primer ministro, ya son cuatro jefes de gobierno seguidos de la era Macron que no llegan ni siquiera al año en el puesto.

El detonante fue el anuncio de un equipo de ministros, hace menos de 24 horas, que era prácticamente el mismo que el criticado gabinete de Bayrou y que desató la indignación de las fuerzas opositoras.

El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió ayer dar una segunda oportunidad a Lecornu, para intentar negociar hasta el próximo miércoles «una plataforma de acción» que dé estabilidad al país con la formación de un futuro gobierno.

La tensión política en Francia vuelve al foco de los inversores. La renuncia del primer ministro de Francia volvió a desatar la incertidumbre en la segunda economía de la Eurozona.