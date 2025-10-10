El Ejército israelí prosigue con sus incursiones en Cisjordania entre nuevos ataques de colonos a palestinos

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Ejército israelí ha protagonizado este viernes nuevas incursiones en la localidad cisjordana de Nablús, cuyos alrededores han sido escenario esta pasada noche de un asalto de colonos israelíes que, según ha informado Media Luna Roja palestina, ha dejado al menos siete palestinos heridos.

El asalto de los colonos ocurrió concretamente en la localidad de Beita, al sur de Nablús, y fue dirigido contra un grupo de agricultores palestinos y de periodistas. Dos de estos últimos, Jafar Shtayé (fotografó de la agencia France-Presse) y Wahaj Bani Muflih, tuvieron que ser atendidos por la Media Luna Roja, que también ha constatado un palestino herido por un disparo en un pie.

El resto de los agricultores, recolectores de aceitunas de la zona de Yabal Qamas, fueron agredidos por los colonos, que prendieron fuego a cuatro vehículos antes de que el Ejército israelí irrumpiera en la zona y dispersara los enfrentamientos con granadas de conmoción y gases lacrimógenos dirigidos principalmente contra los palestinos.

Poco después, el Ejército israelí acabó entrando en dos barrios de Nablús al amanecer en una operación para detener a un ciudadano palestino, como también han efectuado una operación en la población de Deir Jarir, al este de Ramala, donde han bloqueado la entrada principal a la localidad. Deir Jarir también ha sido en las últimas horas escenario de ataques de colonos, de momento sin más información.

Finalmente, una tercera incursión de colonos israelíes en la población de Kafr Nima, al oeste de Ramala, se ha saldado con las detenciones de seis palestinos que, de acuerdo con las fuentes de la agencia oficial de noticias palestina WAFA, estaban intentando repeler el asalto.

Esta sucesión de incidentes es un nuevo episodio del recrudecimiento de la violencia provocada por el incremento de las operaciones de las fuerzas israelíes y los asaltos de los colonos en Cisjordania durante la guerra de Gaza, ahora mismo escenario de un frágil alto el fuego merced a un acuerdo de paz gestionado por EEUU, que no aborda en ningún momento la situación en Cisjordania ni las consecuencias del conflicto gazatí sobre el territorio cisjordano.