Melania Trump anuncia la vuelta de ocho niños ucranianos

Ocho niños ucranianos secuestrados por Rusia han sido devueltos a sus familias en Ucrania gracias a las negociaciones secretas entre la primera dama estadounidense, Melania Trump, y representantes rusos. Melania anunció la liberación tras meses de conversaciones con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, con el objetivo de facilitar la repatriación de los menores atrapados en la guerra. La primera dama aseguró la pronta reunión de más niños con sus familias, en un esfuerzo «que es continuo» y para cuya resolución ambas partes permanecen en contacto. Melania habló de haber obtenido una línea abierta de comunicación con Putin, después de que el presidente ruso respondiera en agosto a su carta de principios de año, expresando «su disposición a dialogar directamente» con la primera dama sobre el destino de los miles de niños ucranianos en Rusia.