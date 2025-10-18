Hamás busca con excavadoras a los rehenes israelíes muertos en Gaza

Publicado por Alín Blanco Madrid Creado: Actualizado:

Hamás busca ya los restos de los rehenes fallecidos con excavadoras en las calles de Gaza. El Canal 12 israelí informaba este viernes de que los primeros equipos internacionales provistos de maquinaria pesada entraron este viernes en la Franja para localizar los cuerpos que se encuentran en túneles cerrados o bajo las ruinas de edificios bombardeados, según las explicaciones que ofreció la milicia. El Gobierno hebreo proporcionó a Egipto, Catar y Turquía información recopilada por las agencias de Inteligencia con las coordenadas precisas de los lugares donde estarían sepultados entre seis y nueve cadáveres.

La recuperación de los cautivos fallecidos se convirtió en una cuestión de Estado y una piedra angular irresuelta de la primera fase del plan de paz de Donald Trump. Hamás se comprometió a entregar los 28 cuerpos que tenía en su poder y, hasta la fecha, sólo ha devuelto nueve generando las sospechas crecientes de que juega al despiste. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, dijo el jueves que la organización retrasa deliberadamente este proceso, lo que calificó como "un asunto extremadamente grave".

"Israel sabe perfectamente que Hamás es capaz de devolver más cadáveres y ha decidido no hacerlo", acusó el jefe de la diplomacia hebrea durante un acto oficial en Roma, mientras, desde Tel Aviv, un cargo del Gabinete -cuyo nombre no ha sido revelado- informó a varios medios que "hay un número de dos dígitos de rehenes que puede devolver". Algunas fuentes especulan estos días con que los islamistas tratan así de ejercer presión sobre Israel o, simplemente, alargar el sufrimiento de las familias, aunque sus portavoces insisten en que el problema procede fundamentalmente de la profunda devastación de Gaza, que ha sepultado los enterramientos bajo toneladas de escombros.

Un vídeo difundido por la cadena de televisión Al Jazeera muestra a un grupo de milicianos durante la madrugada del jueves colaborando con las excavadoras para limpiar una calle en la ciudad de Khan Younis. La organización insistió este viernes en que necesita maquinaria pesada para retirar toneladas de ruinas. Según parece, algunos de los fallecidos se encuentran en subterráneos que han colapsado durante los combates con el Ejército y otros estaban en el interior de edificios igualmente destruidos por los bombardeos. Los escombros ciegan las calles e impiden llegar a algunas de las sepulturas, según la milicia que, aún así, admite desconocer el paradero de unos pocos cuerpos. Hamás apuntó que "llevará tiempo" recuperar a los muertos.

Medidas de presión

La tragedia es terrible para las familias en duelo. "Cualquier acción diplomática o militar que no garantice su regreso constituye un abandono de los civiles israelíes", advirtió el foro que agrupa a los allegados de los cautivos. Fuentes del Ejecutivo señalaron que "Israel está ejerciendo presión para completar la etapa de devolución de todos los cuerpos", y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, confió en que "todos volverán a casa".

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, convocó de urgencia a sus asesores el jueves por la noche para debatir posibles sanciones por el incumplmiento del acuerdo como forma de presionar a los islamistas a agilizar el proceso. Entre otras opciones, barajó retrasar la apertura del paso de Rafah o vetar la entrada de materiales de reconstrucción a Gaza. La paradoja es que, sin maquinaria de obra y excavadoras, tampoco resulta posible llegar hasta los enterramientos.

Según informó el Canal 13, el Ejecutivo hebreo aún sopesa medidas de presión, pero decidió dejar entrar a los equipos internacionales. El mismo medio informó que un equipo multinacional de militares estadounidenses, turcos, egipcios y cataríes trabajan sobre el terreno siguiendo las coordenadas que han facilitado los servicios de Inteligencia sobre el paradero de seis cadáveres.