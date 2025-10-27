Llega a Trinidad un destructor de EE.UU. para llevar a cabo ejercicios militares

Publicado por Agencias Puerto España Creado: Actualizado:

El destructor USS Gravely, de la Armada de Estados Unidos, llegó este domingo a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días, como parte del despliegue naval de Washington en el mar Caribe. El pequeño país caribeño está situado muy cerca de Venezuela, y la distancia de la isla de Trinidad respecto a la costa venezolana es de apenas once kilómetros en su punto más cercano. El buque ancló en un muelle de Puerto España a eso de las 09.00 (13.00 GMT) bajo fuertes medidas de seguridad, atestiguó EFE. Además del destructor, se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense. El vicepresidente de la Cruz Roja de Trinidad y Tobago, Edward Moodie, resaltó en declaraciones a EFE que la visita del destructor «debe fortalecer la colaboración y no la confrontación». «Nuestro objetivo debe ser el de proteger vidas y asegurar que los esfuerzos humanitarios y de seguridad vayan de la mano», añadió. Por su parte, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, expresó el sábado su apoyo al despliegue de fuerzas militares en aguas del Caribe cerca de su país. «Trinidad y Tobago se mantiene como un estado soberano, comprometido con la paz y la cooperación. La visita del USS Gravely es parte de esa colaboración constante de seguridad en la lucha contra el crimen transnacional», sostuvo. Y aunque Moodie destacó que la llegada del destructor no es para «confrontar», desde hace varias semanas, Estados Unidos, bajo órdenes de su presidente, Donald Trump, ha desplegado unidades militares, especialmente a Puerto Rico, para llevar a cabo ejercicios y operaciones contra el narcotráfico en el mar Caribe. Incluso, el viernes pasado, el Pentágono anunció el despliegue en esas aguas del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuel por las lanchas cargadas de droga.