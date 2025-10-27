Sancionan a una legisladora que usó a su asesor para cortarle las uñas de los pies

Fotografía que muestra una sesión en el Congreso de Perú este miércoles, en Lima.PAOLO AGUILAR

El presidente del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, declaró este lunes que la legisladora izquierdista Lucinda Vásquez tiene que ser sancionada por la comisión de Ética del Parlamento por haber usado los servicios de uno de sus asesores para cortarse las uñas de los pies en su despacho, como mostraron las imágenes de un reportaje periodístico.

En declaraciones a los reporteros en la sede del Legislativo, Rospigliosi, de la alianza conservadora Fuerza Popular, respondió que Vásquez "tiene que ser sancionada por la comisión de Ética", al ser consultado sobre la denuncia periodística difundida el domingo por el programa 'Cuarto Poder'.

Al respecto, agregó que él no puede tomar una decisión sancionadora, sino la comisión, aunque es "una humillación para todos los trabajadores del Parlamento".

El reportaje mostró una fotografía, de noviembre del año pasado, en la que Vásquez aparece sentada en un sillón, mientras habla por su móvil, con uno de los pies sobre el regazo de su asesor Edwar Rengifo, quien le corta las uñas.

Rengifo está contratado en el despacho de la legisladora como su asesor y es sobrino nieto de la parlamentaria del bloque izquierdista Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.

En la imagen, el asesor porta el carnet laboral que lo identifica como trabajador del Congreso y realizó esa tarea para Vásquez en su horario y lugar de trabajo.

Al ser consultada, la parlamentaria de la región amazónica de San Martín le respondió a 'Cuarto Poder': "no pido, no obligo a nadie, tampoco es voluntario".

El programa también mostró otras fotografías, de 2023, en que otros dos asesores de Vásquez le preparan los alimentos a la congresista.

Vásquez había sido denunciada en mayo pasado por el contrato irregular de familiares en su despacho parlamentario, entre ellos Rengifo, además de continuas visitas de su hijo presentándose como trabajador del Congreso.

Igualmente, un exasesor de Vásquez, Walter Tello, denunció que la legisladora obligaba a sus asesores a entregar una parte de su sueldo, como supuesto préstamo, a sus familiares.

El Congreso peruano elegido en los comicios generales del 2021 tiene un alto porcentaje de desaprobación de la ciudadanía a raíz de una serie de denuncias de presunta corrupción y normas aprobadas que aparentemente favorecen al crimen organizado.

En las generales elecciones del 2026, el Legislativo volverá a tener dos cámaras con el retorno del Senado después de 34 años. EFE

