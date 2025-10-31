Los liberales frenan el ascenso ultra y empatan virtualmente con Wilders en los Países Bajos

Publicado por Olatz Hernández Bruselas Creado: Actualizado:

Con el 90,5% de las papeletas escrutadas, y un empate virtual entre el Partido Por la Libertad (PVV) la formación del ultraderechista Geert Wilders y los liberales progresistas D66, la atención se centra ahora en el recuento de votos en Países Bajos. La diferencia entre los dos partidos es mínima, los populistas apenas superan a los liberales en unos 2.300 votos, pero los resultados suponen un mazazo para Wilders, que pierde 11 escaños en el Parlamento. Este retroceso, unido al veto de los partidos tradicionales, enfrían las posibilidades del líder ultraderechista de formar parte del futuro Gobierno neerlandés.

La sensación de derrota en el PVV contrasta con la euforia de D66 y de su líder, Rob Jetten, que ha pasado de una representación casi anecdótica con 9 escaños a igualar a los populistas, con 26 asientos en el Parlamento holandés. También consiguen buenos resultados los conservadores del VVD, el partido del ex primer ministro Mark Rutte, con 22 escaños; el bloque de los socialdemócratas y los verdes con 20, cinco menos que en 2023; y los democristianos de CDA suben de 5 a 18.

Casi todos los municipios ya han anunciado sus resultados y sólo quedan por comunicar los de Ámsterdam (el 80% se ha escrutado y no se espera que se conozcan los votos definitivos hasta el viernes por la noche). Tampoco se conocen los resultados de Almere y Venray; y en el municipio de Limburgo, un incendio en el ayuntamiento obligó a interrumpir el recuento de votos y aún no se sabe cuándo se retomará. Las papeletas que quedan por revisar en Ámsterdam favorecerán previsiblemente a D66, ya que en la ciudad de los canales la tendencia de voto suele ser más progresista que en el resto del país. Los votos emitidos por los neerlandeses que residen en el extranjero (unos 135.000) se conocerán como muy tarde el lunes por la noche.

Serán días de máxima expectación y de principios de negociación entre los partidos políticos, en busca de un Gobierno que dé estabilidad al país, que ha celebrado tres elecciones en los últimos cinco años. Llama la atención la tasa de participación, que se sitúa en el 78,4% y que es superior a la registrada en 2023 y que contrasta con el «desencanto político» que la mayoría de daneses dice sentir.

La particularidad del sistema político neerlandés —que no permite a ningún partido alcanzar los 76 escaños para gobernar en solitario— augura un periodo largo de diálogo. Harán falta al menos cuatro partidos para formar el próximo Ejecutivo de Países Bajos, lo que enfría las posibilidades de Wilders