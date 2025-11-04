Israel se prepara para aplicar la pena de muerte a palestinos que maten a israelíes

Publicado por Efe Jerusalén Creado: Actualizado:

La tramitación del proyecto de ley para aplicar la pena de muerte contra palestinos acusados de asesinar a ciudadanos israelíes avanza en la Knéset (Parlamento israelí) tras su aprobación este lunes por parte de la Comisión de Seguridad Nacional, que ahora lo enviará de nuevo al pleno para que siga el proceso parlamentario.

Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, promotor del proyecto, afirma que la aprobación en comisión parlamentaria supone «otro paso hacia la justicia histórica».

Tras esta aprobación, el proyecto pasará a pleno y, de recibir allí la aprobación, volverá a ser discutido en comisión para ser enviado de nuevo a pleno, donde se aprobaría de forma definitiva.

Durante el debate en la comisión, el coordinador israelí para asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, aseguró que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, está a favor de la ley, indicó la Knéset en un comunicado.

«En el último debate, expresé una fuerte oposición a mantener esta discusión en cualquier caso debido al claro peligro que suponía para los rehenes vivos (en Gaza). Como ya están aquí, naturalmente nos encontramos en otra realidad», dijo Hirsch.

«El proyecto establece que un terrorista que asesinó a un ciudadano israelí por un motivo de racismo u hostilidad hacia el público, con la intención de dañar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en esta tierra, sea sentenciado a muerte y sólo a esta pena», dice el comunicado de Poder Judío.

El proyecto también permite que un tribunal militar pueda imponer por mayoría simple, y no por unanimidad, la pena capital, que además no podrá ser conmutada.

Los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes, entre ellos los de Turquía, Catar, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, se reunieron ayeren Estambul para analizar el estado del frágil alto el fuego en Gaza, en vigor desde mediados de octubre y que en su segunda fase, todavía sin aplicar, prevé establecer una fuerza de estabilización para la franja palestina.