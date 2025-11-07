Otro show para Cristina Fernández

Publicado por Agencias Buenos Aires Creado: Actualizado:

El juicio oral contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y otros 86 imputados por presunta asociación ilícita y cohecho en la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015 comenzó este jueves de forma virtual, en la causa por corrupción conocida como ‘los cuadernos de las coimas’. La primera audiencia, programada para las 9:30 hora local (12:30 GMT), comenzó a las 10:20 hora local (13:20 GMT), debido a dificultades técnicas en la acreditación de los participantes, según informaron fuentes judiciales a los medios locales. En la audiencia estaban presentes la expresidenta, acompañada de su abogado Carlos Beraldi; los restantes 86 imputados —21 exfuncionarios y 65 empresarios-, más de 160 abogados y los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7, a cargo del proceso. El debate oral se abrió con la intervención de la secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, quien leyó el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal. Uno de los jueces del tribunal, Enrique Méndez Signori, adelantó que esta etapa demandará varias audiencias. Minutos antes del inicio, Fernández, presa en su domicilio desde el pasado 17 de junio por otra causa de corrupción, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que calificó el proceso como un «‘show’ judicial» y una operación con fines políticos. «Hoy comienza otro ‘show’ judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención», afirmó. En el mismo mensaje, Fernández señaló que el proceso judicial fue reactivado «cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones» y definió la causa como «un escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y «arrepentidos» a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’». La exmandataria citó además declaraciones del actual ministro de Justicia del Gobierno de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, quien en 2018, cuando era abogado defensor de uno de los empresarios del caso, dijo que los detenidos eran presionados para involucrar a funcionarios. «No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar», añadió la expresidenta. Al finalizar la etapa de instrucción, el fiscal federal Carlos Stornelli sostuvo que Fernández lideró junto a su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, un sistema de recaudación ilegal que funcionó dentro del Poder Ejecutivo y que involucró a funcionarios de distintos niveles jerárquicos. La exmandataria será juzgada, además, como «coautora de 204 cohechos pasivos» y «partícipe necesaria de un cohecho pasivo». Según la acusación, las maniobras incluyeron el pago de sobornos en la adjudicación de concesiones ferroviarias y viales, la entrega de dádivas a funcionarios a cambio de favores estatales y acuerdos ilícitos entre empresas constructoras para establecer precios elevados en las ofertas de licitación de obra pública. La investigación inicial surgió como un desprendimiento de una causa iniciada en 2017 por maniobras irregulares en la adquisición de Gas Natural Licuado.

