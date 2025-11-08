Mahmud Abás afirma que Israel prefiere el extremismo a la coexistencia

Publicado por Agencias Roma Creado: Actualizado:

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, afirmó que el desarme de Hamás «no es un deseo extranjero, sino una necesidad palestina» y acusó al actual gobierno israelí de preferir «el extremismo a la coexistencia". Abás explicó que actualmente «Israel se encuentra en una encrucijada. Por un lado, ciudadanos valientes que claman por la paz y el fin de la ocupación; por otro, un gobierno extremista y grupos de colonos que empujan al país hacia el racismo y el apartheid». Y subrayó que mientras la ANP no ha abandonado la paz ni el diálogo, «el actual gobierno israelí prefiere el extremismo a la coexistencia». Sobre el plan para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó la necesidad y urgencia de «que todas las facciones entreguen sus armas al Estado palestino para que Gaza tenga su propia autoridad, ley y policía» así como «el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, con mandato de la ONU, para supervisar y apoyar la seguridad palestina durante la transición». Cualquier intervención internacional debe respetar la soberanía palestina sobre Gaza y la unidad institucional con Cisjordania» agregó. Al ser preguntado sobre el supuesto rechazo de la población palestina al desarme de Hamás, Abás aseguró que lo que ha ocurrido en Gaza «demuestra que las armas fuera de la legitimidad nacional solo traen devastación».