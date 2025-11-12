Macron anuncia 100 gendarmes para Gaza

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Emmanuel Macron anunció este martes que su país reforzará el apoyo a las fuerzas palestinas para la toma del control de Gaza con «más de un centenar de gendarmes» a través de las misiones de la Unión Europea para el control de pasos fronterizos. «La estabilización de Gaza pasa por el despliegue de las fuerzas de seguridad y de policía de la Autoridad Palestina para garantizar el orden y la seguridad cotidiana, en articulación con los mecanismos que se discuten en Naciones Unidas», señaló Macron. El presidente francés igualmente indicó que con Abás han decidido la puesta en marcha de «un comité conjunto para la consolidación del Estado de Palestina» que trabajará en cuestiones jurídicas, constitucionales e institucionales.