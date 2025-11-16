¿Encubrieron las autoridades de Italia las 'cacerías humanas' de Sarajevo?

Publicado por Darío Menor Roma Creado: Actualizado:

Se conocía como 'Sniper Alley' (el Pasaje de los Francotiradores) al cruce de dos amplias avenidas de Sarajevo donde cientos de personas perdieron la vida tras tener la mala fortuna de entrar en las mirillas de los fusiles de precisión de los milicianos serbo-bosnios que cercaron la ciudad entre 1992 y 1996. Fue el asedio más largo de la historia contemporánea y en él fallecieron más de 11.000 civiles. Dentro de la interminable lista de horrores de todo tipo que marcaron la guerra en la antigua Yugoslavia, esta semana ha provocado una enorme conmoción social la noticia de que la Fiscalía de Milán investiga la posible participación de europeos y estadounidense en las 'cacerías humanas' de la capital bosnia. Hombres ricos pagaban por apostarse en las colinas alrededor de la urbe para disparar impunemente desde allí a la población.

Estos 'francotiradores de fin de semana' comenzaban sus sádicos viajes en la ciudad italiana de Trieste, hacían etapa en Belgrado, se dirigían luego a Sarajevo y tras cometer los asesinatos regresaban a sus vidas con total normalidad. La presencia de extranjeros, entre ellos italianos, que pagaban a los milicianos serbo-bosnios que cercaban la ciudad para disparar a los habitantes era conocida desde entonces. Algunos diarios se hicieron eco de ello en aquellos años y hay un exoficial de la Inteligencia militar bosnia, Edin Subasic, que asegura haber informado en 1993 de estos macabros 'safaris' al Sismi, el antiguo Servicio de Información y Seguridad Militar de Italia. Los agentes del Sismi habrían transmitido esa información a las autoridades del país transalpino, porque las cacerías humanas habrían cesado a partir de 1994, aunque el cerco a Sarajevo se prolongó durante dos años más.

En un artículo publicado por el diario 'Il Foglio', el escritor y militante Adriano Sofri, quien informó sobre el terreno del asedio de la capital bosnia para los rotativos 'L'Unità' e 'Il Manifesto', consideró «muy verosímil» que los datos recibidos por la Inteligencia italiana de boca del agente Subasic propiciaran el fin de los viajes de los 'francotiradores de fin de semana' europeos desde Trieste. No eran en cualquier caso los únicos. Sofri recuerda citando sus crónicas de entonces que también se apostaron para disparar desde las colinas alrededor de Sarajevo personajes como el disidente ruso Eduard Limonov, «un grupo de griegos condecorados» por el líder serbobosnio Radovan Karadzic e incluso un «voluntario japonés» que aseguró en televisión que había ido a disparar a los civiles «para superar una desilusión amorosa».

Queda todavía por responder la pregunta de por qué el Gobierno y la Justicia italiana de entonces no decidieron actuar contra quienes participaban y organizaban estos 'safaris'. De hecho, la Fiscalía milanesa no ha movido ficha hasta que el escritor y periodista Ezio Gavazzeni le presentó recientemente un informe de ochenta páginas sobre el caso. «Era algo que se conocía desde los años 90.

En Italia hubo artículos en dos diarios, el 'Corriere della Sera' y 'La Stampa', que hablaban sobre ello, pero aparentemente no hubo ninguna decisión al respecto por parte de la magistratura ni tampoco de las fuerzas del orden", explica el autor en conversación telefónica con este medio. Aquellas noticias dejaron «impresionado» a Gavazzeni y pensó en un primer momento escribir una novela sobre el suceso. La emisión en 2022 del documental 'Sarajevo Safari', de Miran Zupanic, refrescó su interés acerca de las 'cacerías humanas', por lo que comenzó sus indagaciones que acabó compartiendo con la Fiscalía de Milán, propiciando finalmente la apertura de una investigación oficial.

En su búsqueda de datos y testimonios, el escritor y periodista ha contado con la colaboración del abogado Nicola Brigida y del exmagistrado especializado en antiterrorismo Guido Salvini. Pese a las dificultades para arrojar luz sobre unos hechos ocurridos hace treinta años, y con la dificultad añadida de que tuvieron lugar en el caos habitual de los contextos bélicos, la Fiscalía de Milán podría aclarar ahora si hubo encubrimiento o inacción por parte de las autoridades de la época con los millonarios que participaron en las cacerías humanas de Sarajevo. Italia vivió aquellos años una grave crisis política con la explosión de un escándalo de corrupción que acabó fulminando a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista, las dos fuerzas más importantes, lo que propició un vacío de poder que ocupó el magnate Silvio Berlusconi con su criatura política, Forza Italia, que debutó en el Ejecutivo de Roma en 1994. El diputado italiano Peppe Provenzano, responsable de Exteriores en el opositor Partido Democrático, ha exigido ahora al Gobierno conservador liderado por Giorgia Meloni que colabore con las autoridades de Bosnia-Herzegovina para que pueda hacerse justicia finalmente con las víctimas de los 'francotiradores del fin de semana'.