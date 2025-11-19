España moviliza 615 M€ en ayuda militar a Ucrania con armas que comprará a EE UU

Publicado por Miguel Ángel Alfonso Madrid Creado: Actualizado:

España mantendrá el apoyo económico y militar a Ucrania «hasta el final». Así se lo reiteró este martes Pedro Sánchez al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la tercera visita que ha realizado a España desde que comenzó la invasión rusa a su país, en febrero de 2022. Entre los compromisos alcanzados durante la reunión que ambos dirigentes mantuvieron en Moncloa se incluye un paquete de 615 millones en ayuda militar a Ucrania —que forman parte de la primera tanda de los 1.000 millones que el Gobierno ya había comprometido a Kiev en 2024— además de otros 202 en financiación para la reconstrucción.

En rueda de prensa conjunta, Zelenski agradeció «la solidaridad del pueblo español» —»personas de luz en una época oscura», puntualizó— en un momento complicado para Ucrania, justo cuando Rusia ha recrudecido sus ataques aéreos sobre la población civil y cuando se aproxima un nuevo invierno. La urgencia es conseguir medios antiaéreos y drones, reconoció el dirigente ucraniano, pero también reforzar infraestructuras básicas como la calefacción en las zonas afectadas y el suministro energético y de agua potable frente a la llegada del frío.

En esa línea, este nuevo paquete militar que España movilizará en diciembre incluye 300 millones para el envío de equipamiento defensivo en el marco del acuerdo bilateral de seguridad. Una cantidad a la que se suman otros 100 millones de transferencia al programa PURL de la Otan para «financiar la adquisición urgente, acelerada, de sistemas de defensa que necesitan las fuerzas armadas ucranianas».

Esta compra tendrá como destino la industria militar estadounidense a la que Zelenski ya no puede acceder tan fácilmente desde el regreso, en enero, de Donald Trump a la Casa Blanca. «Ucrania necesita estos sistemas de defensa urgentemente y solo Estados Unidos tiene esa disponibilidad», reconoció Sánchez. Por último, se movilizarán otros 215 millones de euros a través del instrumento SAFE que creó la Comisión Europea».

Además, España pondrá en marcha un proyecto conjunto con Naciones Unidas para reconstruir el sistema central de calefacción de la localidad ucraniana de Sumy, «duramente golpeada por la guerra, y del que se beneficiarán más de 28.000 y tendrá un coste aproximado de 2 millones de euros.

Sánchez y Zelenski mostraron su buena sintonía durante el encuentro. Horas antes, ambos habían visitado el Museo Reina Sofía con una parada especial frente al Guernica de Picasso. El líder ucraniano, durante su intervención telemática en el Congreso en abril de 2022, ya hizo mención al célebre cuadro como «símbolo universal de la barbaríe de las guerras».

«Picasso solo autorizó el regreso del Guernica a España solo cuando regresara la democracia. Estoy convencido que más pronto que tarde Ucrania compartirá el privilegio de la paz y del proyecto europeo. Hasta entonces los españoles y españolas estarán con Ucrania», señaló Pedro Sánchez a su homólogo ucraniano en el acto.

La agenda de Zelenski en España estaba trufada de encuentros empresariales e institucionales. Entre ellos, una reunión con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Allí el monarca le trasladó el apoyo de España frente a la agresión de Rusia y a las aspiraciones de Ucrania en su adhesión a la Unión Europea. Posteriormente, el Rey le brindó un almuerzo en su honor.

Uno de los objetivos de la gira europea de Zelenksi pasaba por reducir la dependencia que Ucrania tenía de Estados Unidos. Si el lunes firmó en París un acuerdo para adquirir 100 cazas Rafale, al día siguiente visitó en Madrid las instalaciones de Indra donde se reunió con representantes de 13 empresas españolas del sector de la defensa que le presentaron varios sistemas de defensa desarrollados por la tecnológica española. Fruto de ese encuentro, las compañías españolas Escribano Mechanical & Engineering y Tecnove suscribieron un acuerdo con la compañía ucraniana Practika para fabricar de forma conjunta distintos tipos de vehículos blindados.

A primera hora de la maña, el presidente ucraniano visitó el Congreso, donde se reunió con los presidentes de la Cámara baja y del Senado, la socialista Francina Armengol y el popular Pedro Rollán, para conocer algunas de las instancias más representativas del palacio de la Carrera de San Jerónimo, entre ellas el hemiciclo. En esa estancia, al presidente de Ucrania le llamó especialmente la atención los disparos del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que se pueden ver todavía en el techo. La propia Armengol le explicó que los conservan para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir en España.