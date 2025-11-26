Rusia y Ucrania intensifican sus ataques aéreos en medio de contactos en Abu Dabi

Publicado por Agencias Londres Creado: Actualizado:

Rusia y Ucrania intensificaron en las primeras horas del martes sus ataques aéreos contra sus respectivas retaguardias con un nuevo intercambio de bombardeos de larga distancia que coincide con los contactos para avanzar hacia un final negociado de la guerra que emisarios de los dos bandos mantienen este martes, por separado, con EE.UU. en Abu Dabi. Al menos siete civiles murieron en Kiev a consecuencia del ataque de Rusia, que lanzó contra toda Ucrania más de 460 drones y 22 misiles que volvieron a tener entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas. Varios drones rusos entraron a territorio de las vecinas Rumanía y Moldavia durante el ataque, por lo que este paósa citó al embajador ruso para pedirle explicaciones por la intrusión de seis drones en su espacio aéreo. Al mismo tiempo, las autoridades rusas informaron de la muerte de tres civiles en la región rusa de Rostov, uno de los objetivos del ataque ucraniano de anoche. Según el Estado Mayor de Ucrania, drones de larga distancia y misiles Neptuno, de fabricación propia, alcanzaron una planta de reparación de aviones y una fábrica de drones en la región de Rostov, la terminal de petróleo del puerto del mar Negro de Novorosíisk y una refinería en la región vecina de Krasnodar. Además, fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania aseguraron haber alcanzado también un buque de desembarco enemigo en el mismo puerto de Novorosíisk. El cruce de bombardeos más intenso de los últimos días coincide con la nueva ronda de negociaciones que emisarios del Kremlin y de Kiev mantienen por separado con el secretario de EE.UU., Dan Driscoll, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Con estas reuniones Driscoll espera acercar posiciones entre ambos bandos sobre el plan de paz presentado la semana pasada por la administración del presidente Donald Trump. La primera versión del documento fue rechazada por Kiev, que con apoyo de la UE logró eliminar los puntos que consideraba inaceptables —como la exigencia de que retirara a sus tropas del territorio que aún controla en la región de Donetsk— en los contactos que sus negociadores mantuvieron en Ginebra el domingo con los estadounidenses. Rusia dijo ayer que no aceptaría las propuestas europeas incluidas en la nueva versión del documento negociada por Kiev y Washington en Ginebra, que elimina, entre otras condiciones incluidas en un plan original que contenía varias demandas de máximos del Kremlin, la cesión por parte de Ucrania de todo el Donbás y la disposición por la que Kiev habría de renunciar a entrar en la OTAN.