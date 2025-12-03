Tres detenidos por un presunto fraude de fondos europeos, entre ellos la antigua jefa de la diplomacia europea

Publicado por Olatz Hernández Bruselas Creado: Actualizado:

Una operación secreta que destapa supuestos delitos que salpican a figuras importantes de las instituciones europeas. La operación llevada a cabo este martes por la Policía belga, con diversos registros en el Colegio de Europa y en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE) y tres detenciones, recordó a algunos las revelaciones del «Qatargate», el escándalo que destapó supuestos sobornos de países como Qatar y Marruecos a eurodiputados y a la ex vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili. En este caso, tres personas permanecen bajo custodia policial y, entre ellas, según los medios belgas estarían la rectora del Colegio de Europa y antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el ex número dos de Josep Borrel cuando estaba al frente del Servicio de Acción Exterior de la UE, cargo que ocupó entre 2019 y 2024.

Agentes de la Policía belga registraron durante la jornada varios edificios del Colegio de Europa, en la villa flamenca de Brujas, y en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, la oficina que dirige la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en Bruselas, por sospechas de fraude relacionado con fondos de la Unión Europea (UE). Las inspecciones se llevaron a cabo por orden de la Fiscalía Europea ante posibles irregularidades en los trámites para la formación financiada por la Unión dirigida a diplomáticos jóvenes. Tres personas han sido detenidas en el marco de esta operación, según informa el Ministerio Público belga. Varios diarios belgas como Le Soir y L'echo apuntan a que uno de los arrestados sería la rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, quien años atrás ocupó el cargo que ahora ostenta Kallas, y otro de los detenidos sería el que fuera número dos de Josep Borrell en el Servicio de Acción Exterior de la UE.

A lo largo de la mañana la Policía registró numerosos edificios en Brujas y en la capital belga, entre los que se encontraban los domicilios de los sospechosos. En el foco está el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión, un programa de nueve meses para jóvenes en diferentes Estados miembros, adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior al Colegio de Europa en Bélgica, para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación. Licitaciones bajo sospecha La investigación trata de esclarecer si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados previamente sobre el criterio de selección del procedimiento de licitación y si tuvieron suficientes razones para creer que recibirían ese proyecto, antes de que se publicara oficialmente. La Fiscalía tiene "importantes sospechas" de que durante la tramitación "se reveló información confidencial sobre el proceso con uno de los candidatos a la licitación". Antes de llevar a cabo los registros, la Fiscalía Europea pidió el levantamiento de inmunidad de varios sospechosos y le fue concedida. La investigación también ha contado con el apoyo de la Oficina Europea Antifraude (OLAF). Los hechos que se investigan podrían constituir un fraude de procedimiento, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.