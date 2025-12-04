Bélgica y el BCE torpedean la salvación de Ucrania

Publicado por Olatz Hernández Bruselas Creado: Actualizado:

La Comisión Europea presentó ayer su propuesta legislativa para financiar a Ucrania los próximos dos años y dio a los Estados miembros dos vías posibles: la emisión de deuda conjunta o eurobonos por parte de la Unión Europea o el uso de los activos rusos para dar préstamos a Kiev. La primera opción requiere de unanimidad y la bloquearán previsiblemente los países nórdicos y Hungría, mientras que la segunda, a pesar de prometer «fuertes salvaguardas» sigue sin convencer a Bélgica. Esta última opción puede ser aprobada con una mayoría cualificada —debe ser respaldada por 15 de los 27 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población europea-.

Actualmente, el uso de los activos rusos cuenta con el respaldo de una veintena de países europeos y con esta iniciativa Bruselas quiere cubrir dos tercios de las necesidades económicas de Kiev para 2026 y 2027 —unos 90.000 millones de euros— y se espera que otros aliados del Gobierno de Volodímir Zelenski aporten en resto

Este préstamo europeo se usará para reforzar militarmente a Ucrania y aumentar la producción defensiva del país. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseveró que durante la elaboración de la propuesta legislativa «se han escuchado las preocupaciones de Bélgica» y «hemos respondido casi todas». Entre las más importantes estaba que el resto de países europeos declaren los activos rusos congelados que tienen y que éstos formen también parte del Préstamo de Reparación. Además, el país pedía «un mecanismo fuerte» para repartir la carga entre los Veintisiete. «Hemos incluido garantías fuertes para cubrir cualquier daño posible», defendió Von der Leyen.

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, insistió a la entrada de la reunión de ministros de la OTAN en la negativa de Bélgica a usar los activos rusos y criticó que la Comisión «no ha escuchado» las demandas del país. Prevot explicó que las preocupaciones legítimas de Bélgica, país que acoge la sede de Euroclear, la institución financiera que custodia la mayoría de activos rusos en Europa, están siendo «minimizadas». «No es aceptable usar el dinero y dejarnos solos afrontando los riesgos. El préstamo de reparaciones propuesto no es claramente una opción preferida y es la peor de todas", señaló, añadiendo que se trata de una maniobra «arriesgada y que nunca se ha hecho antes».

Tampoco lo apoya el BCE. El Banco Central Europeo considera imposible cumplir la propuesta de la Comisión Europea de respaldar un préstamo de 140.000 millones para Ucrania garantizado por activos rusos congelados desde 2022. «Tal propuesta no está siendo considerada porque probablemente violaría los Tratados legales de la Unión Europea (UE) que prohíben la financiación monetaria", dijo un portavoz del BCE.

El diario británico «Financial Times» informó previamente de que «el BCE se niega a respaldar un pago de 140.000 millones de euros para Ucrania, dando un golpe al plan de la UE de dar un préstamo de reparación avalado con activos rusos congelados».