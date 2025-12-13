Israel confirma que mató a un gazatí el viernes y son más de 70.600 desde octubre de 2023

Una bandera palestina ondea entre las ruinas de edificios en el barrio de Sheikh Radwan de la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza, en una imagen del 10 de diciembre de 2025. EFE/EPA/MOHAMMED SABER.

Jerusalén, 13 dic (EFE).- El Ejército de Israel asegura que mató a un gazatí el viernes después de que este cruzara la línea amarilla (la demarcación en Gaza a la que las tropas se retiraron cuando entró en vigor el alto el fuego), alegando que suponía una "amenaza inmediata" para los soldados.

"Las tropas del Ejército que operan en el sur de Gaza identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla, planteando una amenaza inmediata para ellas. Tras la identificación, las tropas eliminaron a uno de los terroristas para eliminar la amenaza", recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas.

Estas no detallaron cómo identificaron como "terroristas" a los dos individuos, término que utilizan habitualmente contra gazatíes objetivos de ataques sin detallar su filiación.

"Las tropas del Comando Sur (del Ejército) siguen desplegadas en el área con arreglo al acuerdo de alto el fuego", reiteraron, como en otras ocasiones en las que las tropas abren fuego contra la población.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza registró este sábado la muerte de dos gazatíes entre el jueves y el viernes en ataques de las tropas, si bien no especificó las condiciones de cada uno.

Sanidad eleva a 386 los muertos por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego en el enclave, la mayoría en ataques similares en torno a la línea amarilla.

En total, el ministerio ha registrado 70.654 muertos en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando las milicias gazatíes atacaron Israel matando a 1.200 personas y secuestrando a otras 251.

El Ministerio de Sanidad detalló que la cifra ha subido drásticamente después de que sumara este sábado 277 fallecidos cuyas muertes habían sido denunciadas por sus alegados pero todavía no habían sido añadidas al cómputo total.