Hallan en diez días los cadáveres de 9 emigrantes en un bosque en el noreste de Marruecos

Nueve supuestos emigrantes subsaharianos fueron encontrados muertos en los últimos diez días en el bosque Ras Asfour, cerca de la ciudad de Uchda (noreste de Marruecos), fronteriza con Argelia, informó este sábado la sección local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

Los cadáveres de estas personas fueron halladas entre el 3 y 12 de diciembre y entre ellos se encontraban los cuerpos de dos mujeres, explicó la asociación en un comunicado.

"Las autoridades marroquíes descubrieron (...) los cuerpos de nueve emigrantes subsaharianos (...) que fallecieron a causa del intenso frío, que sus debilitados cuerpos no pudieron soportar, según fuentes oficiales", se lee en la nota de la asociación.

Detalló que la zona donde fueron encontrados los cadáveres es "deshabitada" y "montañosa y accidentada, caracterizada por bajas temperaturas en invierno".

La misma fuente subrayó que seis de los emigrantes fueron enterrados sin identificar en el cementerio de la localidad de Jerada (noreste), mientras que otros dos cuerpos no fueron sepultados a petición de sus familiares, que lograron identificarlos.

El último cadáver, hallado ayer, permanece sin sepultar a la espera de la finalización de los trámites judiciales correspondientes.

Al funeral de los seis emigrantes asistió un "gran número" de los vecinos de Jerada para expresar su solidaridad con los fallecidos así como miembros de las autoridades locales y activistas de varias asociaciones defensoras de los derechos de los emigrantes, explicó AMDH, que manifestó su "profunda preocupación" por estas muertes.