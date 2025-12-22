La designación de Andrej Babis al frente de Chequia fortalece a la extrema derecha

Publicado por Agencias Berlín Creado: Actualizado:

Con el regreso al poder del magnate populista Andrej Babis en la República Checa, la ultraderecha ha sacado pecho en Europa. Mientras se preparan para futuras batallas electorales, líderes populistas como el húngaro Viktor Orbán creen que el movimiento se ha fortalecido para volver a «hacer Europa grande", en claro reflejo del lema del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien bendice e inspira a los dirigentes ultras del Viejo Continente. Los ultranacionalistas gobiernan en Italia y sacan músculo en el este de Europa con el propio Andrej Babis, Viktor Orbán y Robert Fico, en Eslovaquia. La extrema derecha se ha consolidado además como el primer partido de la oposición en Alemania, Francia y Portugal. «Los Patriotas por Europa han ganado fuerza", opina el mandatario húngaro sobre el grupo ultra en la Eurocámara. «Con el regreso de Andrej Babis, la familia política ha pasado a una categoría diferente. El tercer grupo más grande del Parlamento Europeo, dos primeros ministros en el Consejo (Europeo), Matteo Salvini en el Gobierno de Italia, la fuerza más poderosa en Francia, Austria y Países Bajos, con España y Portugal preparándose", se jactaba hace unos días en las redes sociales. El húngaro y otros dirigentes de la plataforma se muestran convencidos de que los procesos electorales les serán favorables, sobre todo en Francia y Alemania, aunque en este caso sea de rebote, un triunfo ideológico, porque AfD no forma parte del grupo. Algunos estrategas contemplan también de reojo el sueño de Orbán de reactivar la cooperación de Hungría con la República Checa y Eslovaquia, una alianza que podría consolidar un bloque radical relevante y un contrapeso cuando menos muy molesto a las decisiones de la Unión Europea. «Listos para luchar, incluso contra viento y marea si es necesario", prometió Orbán durante una reunión del grupo, al que pertenecen La Liga de Matteo Salvini y Vox, de Santiago Abascal. Alternativa para Alemania y los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni están en la Eurocámara en distintas bancadas. De los más longevos Meloni gobierna Italia de manera estable desde octubre de 2022, en coalición con La Liga, la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani y Nosotros Moderados. Tras tres años en el poder, la primera ministra es muy popular y su Ejecutivo es ya el tercero más longevo de la historia republicana del país.