Muere Vince Zampella, legendario creador de Call of Duty, en un trágico accidente con su Ferrari

El mundo de los videojuegos está de luto tras la muerte de Vince Zampella, uno de los pioneros más influyentes de la industria y cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty, a los 55 años. El desarrollador falleció el domingo en un aparatoso choque con su Ferrari en la sinuosa Angeles Crest Highway, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), el accidente ocurrió alrededor de las 12:45 horas locales. El Ferrari rojo, un modelo 2026 296 GTS, se salió de la vía justo al salir de un túnel mientras circulaba en dirección sur. El vehículo impactó contra una barrera de hormigón, se incendió y Zampella, que iba al volante, quedó atrapado en el interior, donde pereció en el acto. Un pasajero fue expulsado del coche y, aunque fue rescatado por testigos, sucumbió a sus heridas en un hospital cercano. Las autoridades no han revelado la identidad del acompañante ni han confirmado si drogas o alcohol influyeron en el siniestro.

El vídeo grabado por una cámara de seguridad, difundido por TMZ, muestra el momento en que el superdeportivo derrapa a alta velocidad antes del choque fatal, dejando marcas de neumáticos en el asfalto. Esta carretera montañosa, popular entre entusiastas de los vehículos de lujo y motos, es conocida por su trazado peligroso y ha registrado múltiples accidentes mortales.

Zampella, apasionado coleccionista de autos deportivos, era una figura clave en la industria. Cofundó Infinity Ward en 2002 junto a Jason West, donde impulsó Call of Duty y Modern Warfare, sagas que han generado miles de millones de dólares. Tras una salida controvertida de Activision en 2010, creó Respawn Entertainment, responsable de éxitos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. Adquirida por Electronic Arts (EA) en 2017, la compañía lo vio como un "líder visionario". Más recientemente, dirigía un estudio de EA en Playa Vista encargado de la franquicia Battlefield.

Electronic Arts emitió un comunicado conmovedor: "Esta es una pérdida inimaginable. Los corazones de todos están con la familia de Vince, sus seres queridos y quienes se vieron tocados por su obra. Su influencia en los videojuegos fue profunda: amigo, colega, líder y creador visionario que moldeó el entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones". Respawn también lamentó la pérdida de su fundador, destacando su legado en shooters y juegos de acción.

La noticia ha generado una oleada de tributos en redes sociales y foros de gamers, donde se le recuerda como el artífice de experiencias que definieron generaciones. Su partida deja un vacío en una industria que él ayudó a forjar, pero su huella perdurará en los títulos que siguen conquistando a jugadores de todo el mundo.