Bengalas en botellas de champán es el origen más verosímil del incendio en el bar suizo en Crans Montana

Homenaje a las víctimas de la tragedia en Crans-Montana.JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Publicado por EFE Ginebra Creado: Actualizado:

La pista de que el fuego que arrasó en Nochevieja un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo hoy la procuradora Beatrice Pilloud.

Estos elementos pirotécnicos “se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”, señaló la procuradora general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana) en una rueda de prensa.

Las autoridades suizas dijeron este viernes que los heridos en el incendio de un local nocturno en la estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, son 119, cuatro más que los comunicados anteriormente.

En relación al número de fallecidos, se indicó que han sido cuarenta, como se había establecido en la víspera.