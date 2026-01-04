Cuarenta muertos en el ataque a Venezuela, entre ellos, gran parte del equipo de seguridad de Maduro

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

Unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela de este pasado sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por The New York Times. Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró, durante una conferencia de prensa celebrada en Florida, que no se habían registrado bajas en las tropas estadounidenses, aunque dos efectivos sí resultaron heridos.

No ocurrió lo mismo en el bando venezolano. El ministro de Defensa del país caribeño, el general Vladimir Padrino, ha asegurado este domingo que durante la ofensiva "gran parte del equipo de seguridad" de Maduro "fue asesinado a sangre fría". The New York Times también informa de la muerte de una civil en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos al oeste del aeropuerto de Caracas. El bombardeo también alcanzó un edificio residencial de tres plantas y derribó una pared exterior, causando la muerte de Rosa González, de 80 años, y dejando a otra persona gravemente herida, según su familia citada por el NYT. Más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, afirmó en una comparecencia en Mar-a-Lago junto a Trump que helicópteros estadounidenses que se desplazaban para extraer a Maduro y su esposa recibieron fuego, y que uno fue alcanzado pero "siguió siendo operable", tras lo cual todas las aeronaves regresaron.