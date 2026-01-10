El silencio de los españoles liberados

Publicado por Iñigo Fernández de Lucio Madrid Creado: Actualizado:

La pesadilla de cinco españoles detenidos durante meses en Venezuela ha llegado este viernes a su fin. Los bilbaínos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el marinero canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel han aterrizado en Barajas en torno a las dos del mediodía, donde les esperaban sus familiares y allegados.

La excarcelación de prisioneros detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, fue presentado como un gesto unilateral de buena voluntad del Gobierno bolivariano para consolidar la paz y la convivencia política. Los cinco españoles forman parte de una primera remesa de liberaciones que el Ejecutivo venezolano asegura que continuará y que se ha extendido a figuras relevantes como el excandidato presidencial Enrique Márquez.

Según ha explicado el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a TVE, el Gobierno espera que una sexta persona de nacionalidad española sea liberada en "las próximas horas". Los cinco liberados, con los que el ministro habló por teléfono cuando se encontraban en la Embajada de España en Caracas, le dijeron que físicamente se encontraban bien. "El tono de voz era de gran alegría y al mismo tiempo de shock, por ese evento súbito que había ocurrido en sus vidas, y un gran deseo de recuperar cuanto antes la normalidad", ha añadido.

Había una gran expectación en la mañana de este viernes en el aeropuerto de Barajas. Ilse Quijada y Yoli Suárez, miembros de la ONG 'Refugiados sin Fronteras', esperaban la llegada de la activista Rocío San Miguel, de quien aseguran ser "su familia en España", según informa la agencia Reuters.

También la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado este viernes su "satisfacción" por la liberación de los ciudadanos españoles, y en particular por los dos ciudadanos vascos. Ha señalado que la acusación de pertenecer al CNI e intentar atentar contra Maduro era "absoluta y rigurosamente falsa". En declaraciones a los medios, ha señalado que los dos bilbaínos "no tuvieron relación con el CNI y, por lo tanto, su privación de libertad no se correspondía con la realidad". Además, ha subrayado que la Inteligencia española "no se dedica en ningún caso a conspirar contra gobiernos".

20 españoles encarcelados En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela estimaron que había alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

El canario Miguel Moreno, de 34 años, fue arrestado en junio de 2025 junto a los otros tripulantes del buque cazatesoros N35, dedicado a la búsqueda de barcos hundidos en aguas en litigio entre Guyana y Venezuela. El valenciano Gorbe, de 52 años y residente en el país caribeño, fue arrestado en 2024 acusado de estar en situación ilegal por haberle caducado el visado.

También pudo abandonar la cárcel Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, española y venezolana. Es una activista en favor de los derechos humanos y preside la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Ejercía como profesora de la Universidad Central de Venezuela hasta que fue detenida a principios de 2024 por conspiración y formar parte de un complot para asesinar a Maduro.

Están todos en sus casas, pero no han hecho ninguna declaración sin que se sepa por qué o quién se lo ha pedido.