La familia de la activista venezolana Rocío San Miguel agradece a Zapatero sus "gestiones" para la excarcelación

La familia de la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida en Venezuela en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país, ha agradecido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sus "gestiones" para que se produjera la excarcelación de diferentes activistas en Venezuela, entre los que se incluyen la propia San Miguel.

Así lo ha expresado su hermano y único portavoz autorizado, José Manuel San Miguel, en un comunicado en el que también ha agradecido la al Gobierno de España, al de la República Bolivariana de Venezuela y "a los actores que han participado en los recientes diálogos y conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos". "Sus gestiones han sido determinantes", ha enfatizado en el escrito.

Respecto a la llegada a España de la académica y activista, que aterrizó en Madrid este viernes, ha informado que esta se ha producido "por intermediación directa del Gobierno español" y en especial "gracias a las gestiones sostenidas durante un año" por Zapatero, a quien la propia San Miguel ha expresado su agradecimiento.

"Esta situación no constituye un destierro, ni una renuncia a sus derechos, sino parte de los acuerdos humanitarios y diplomáticos alcanzados para viavilizar su excarcelación", ha apuntado además el hermano de San Miguel.

Asimismo, ha explicado que la venezolana no goza de "libertad plena", sino de "una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad" que ha sido otorgada en el marco de su proceso judicial. Así, ha añadido que la ciudadana tiene prohibiciones de "declarar públicamente, razón por la cual ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre".

En cuanto a su estado de salud, la familia de la activista ha asegurado que se encuentra en "buen estado general", y que continúa con un proceso de rehabilitación en el hombro al haber sido operada en dos ocasiones durante el año pasado.

"Rocío San Miguel mantiene la esperanza firme de que todas las personas que se encuentran privadas por razones políticas en Venezuela puedan recuperar su libertad, y que estos pasos formen parte de un proceso amplio de reconciliación nacional", concluye el comunicado emitido por la familia.