Zelenski: Rusia esperó deliberamente a temperaturas gélidas para lanzar ataques masivos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia esperó deliberadamente a que llegara el clima gélido para lanzar ataques masivos contra la infraestructura energética y edificios residenciales, al haber lanzado en la última semana 1.100 drones, más de 890 bombas aéreas guiadas y más de 50 misiles, incluido el Oréshnik.

Los rusos, dijo en la red social X, "atacaron objetivos que no tienen absolutamente ningún propósito militar: infraestructura energética y edificios residenciales. Esperaron deliberadamente a que llegara el clima gélido para empeorar la situación de nuestra gente".

"Se trata de un terror ruso deliberado y cínico, dirigido específicamente contra la población civil", añadió.

Zelenski explicó que en muchas regiones la situación sigue siendo difícil tras los ataques rusos contra la infraestructura crítica, que ha dejado sin suministro de electricidad, calefacción y agua a cientos de miles de ucranianos.

Restaurar el suministro implica "un esfuerzo verdaderamente monumental", señaló el mandatario, quien volvió a hacer un llamamiento a sus socios para que presten "un apoyo estable" al país y a su defensa, además de implicarse decididamente en "una diplomacia coordinada en favor de la paz".