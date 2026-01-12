Varios municipios piden el cierre del aeropuerto de Ámsterdam por la noche por el bienestar vecinal

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Unos quince municipios neerlandeses han pedido este lunes a los partidos que negocian el futuro gobierno en Países Bajos que cierren el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam durante la noche para proteger la salud y el bienestar de los vecinos del aeródromo, y reclaman que no se operen vuelos entre las 23.00 y las 07.00 horas.

Las autoridades locales advirtieron de que el ruido de los aviones puede alcanzar los 80 decibelios, un nivel comparable al de un tren a gran velocidad, y subrayaron que los vuelos nocturnos pesan hasta diez veces más en la carga acústica que los diurnos por su impacto directo en el sueño, según el llamamiento conjunto, que publica la emisora pública neerlandesa NOS.

Los municipios explican que la exposición prolongada al ruido de los aviones puede provocar trastornos del sueño, estrés y enfermedades cardiovasculares, con efectos sobre la concentración y la productividad.

La iniciativa está impulsada por, entre otros, los ayuntamientos de Ámsterdam, Haarlem, Leiden, Leiderdorp y Zaanstad, que invitaron a otras localidades a sumarse a la petición, pero el municipio de Haarlemmermeer, donde se ubica el propio aeropuerto, no participa en el llamamiento.

Según datos del Ministerio neerlandés de Infraestructura y Gestión del Agua, en 2024 despegaron y aterrizaron en Schiphol más de 2.400 vuelos nocturnos al mes.

Estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) indican que entre 2002 y 2020 aumentó el número de personas que sufren alteraciones graves del sueño a causa del ruido de los aviones.

Los municipios estiman que un cierre nocturno reduciría las molestias en más de un 20 % para cerca de 120.000 residentes, y advierten de que las operaciones no deben desplazarse a los llamados “bordes de la noche”, entre las 22.00 y las 23.00 horas y entre las 07.00 y las 08.00 horas, y sostienen que una clausura efectiva debe ir acompañada de una reducción del número total de vuelos.

De aplicarse la medida, Schiphol Ámsterdam no sería una excepción en Europa, puesto que en el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, no se permiten aterrizajes antes de las 04.30 ni despegues entre las 23.00 y las 06.00 horas, mientras que el aeropuerto alemán de Fráncfort permanece completamente cerrado entre las 23.00 y las 05.00 horas.