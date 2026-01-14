Al menos 22 muertos y 55 heridos al caer una grúa sobre un tren en movimiento en Tailandia

Fotografía cedida que muestra a personas realizando labores de rescate tras un accidente de tren este miércoles, en Nakhon Ratchasima (Tailandia). EFE/ PR Nakhon Ratchasima

La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia atribuyó este miércoles a "deficiencias de seguridad" la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta con Bangkok y que dejó al menos 22 muertos y 64 heridos.

El presidente de la asociación, Amorn Pimanamas, considera que el accidente fue "derivado de las deficiencias en las medidas de seguridad en la construcción en áreas públicas", recogió la cadena pública Thai PBS.

Pimanamas también dijo que "la causa exacta del colapso (de la grúa) no se puede determinar" por el momento, y que se barajan cuatro hipótesis de las que aún no han trascendido detalles.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la provincia donde se produjo el siniestro, informó en la red social Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", donde trabajan equipos de rescate.

El tren de pasajeros cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchatani (noreste), con 195 personas a bordo, dijo el vice primer ministro tailandés, Phiphat, y recogió el Gobierno en su cuenta de X.

La grúa trabajaba en la construcción de un proyecto ferroviario de alta velocidad, aportó Thai PBS.

La cadena pública informó además de la suspensión temporal de la ruta que cubría el tren accidentado y aseguró que tres horas después de los hechos todavía había personas atrapadas en vagones volcados.

Imágenes del incidente, ocurrido en Ban Thanon Kho (a unos 250 kilómetros de Bangkok), difundidas por medios locales y por usuarios en redes sociales muestran el incendio generado tras el accidente y decenas de efectivos llevando a cabo labores de rescate en el lugar.

El último balance de víctimas del Ministerio de Salud sitúa en 22 los muertos y en 64 los heridos por el accidente, algunos de ellos ya trasladados a hospitales, mientras continúan las labores de rescate en el lugar.