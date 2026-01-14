Los ataques rusos dejan sin calefacción a 200.000 personas en Kiev en pleno invierno

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los continuos ataques a la infraestructura energética ucraniana han dejado a 200.000 personas en Kiev sin calefacción ni electricidad, "esenciales en pleno invierno", alertó este miércoles la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).

Los daños en las redes energéticas han afectado a 800 edificios residenciales de la capital ucraniana pero también han dejado completamente sin calefacción a Bucha, Irpin y Hostomel, municipios a las afueras de Kiev.

Para responder a esta crisis, los equipos de la Cruz Roja se han coordinado con los servicios de emergencia ucranianos para repartir comidas y bebidas calientes, así como para proporcionar estaciones de carga de móviles, a 700 personas al día.

La FICR advirtió de que, aunque se están realizando reparaciones en la red eléctrica, es probable que haya más ataques rusos contra esta infraestructura.

En la madrugada de este mismo miércoles Rusia volvió a lanzar un ataque contra instalaciones del sector energético ucraniano, lo que ha provocado apagones y cortes de luz en Kiev y otras ocho regiones del país.