El hijo del sha de Irán pide «presión» al régimen iraní y propone una transición

El heredero del sha de Irán, Reza Pahlaví, apeló este viernes en una comparecencia en Washington a la solidaridad internacional y pidió más «presión» sobre las autoridades iraníes para acelerar el «colapso» del régimen y ayudar al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la democracia. «El pueblo de Irán está tomando medidas decisivas sobre el terreno. Ahora es el momento de que la comunidad internacional se una a ellos plenamente», declaró Pahlaví. El heredero iraní, exiliado en Estados Unidos desde 1979 cuando se produjo la caída de la Monarquía que encabezó su padre el sha Mohamed Reza Pahlaví, aseguró que «ayudar a los manifestantes no requiere el despliegue de tropas extranjeras. El pueblo iraní ya está en las calles». Pahlaví se pronunció sobre la necesidad de un ataque selectivo contra la Guardia Revolucionaria como medio para debilitar al régimen. En este sentido, apuntó a la existencia de movimientos de miembros de las fuerzas de seguridad que estarían dirigiéndose a él, en privado y de manera discreta, preparando una campaña de deserción. Pahlaví detalló algunas de las vías que, en su opinión, resultan esenciales para debilitar al régimen, como el bloqueo de los activos económicos de los líderes religiosos iraníes y la necesidad de romper el cerco a las comunicaciones que mantiene en un apagón informativo a los ciudadanos del país persa.