Un fallo administrativo habría impedido arresto de Dominique Pelicot antes del caso Gisèle

Una mujer pasa junto a un cartel en apoyo a Giséle Pelicot en Montpellier, Francia.

Un fallo administrativo entre la Policía científica y la Justicia francesa habría impedido la detención de Dominique Pelicot en 2010, antes de que este hombre drogase durante una década a la que fue su mujer, Gisèle, para que él y otras 50 personas la violasen.

Así lo indica un informe oficial de la Inspección General de la Justicia, que ha sido revelado este domingo por el canal público 'Franceinfo'.

Dominique Pelicot, que cumple una condena a 20 años de prisión, fue arrestado en julio de 2010 por filmar bajo las faldas de mujeres en un supermercado de las afueras de París. El hombre estuvo bajo custodia policial y fue liberado tras el pago de 100 euros.

No obstante, se le tomó una muestra de ADN que coincidió con una huella registrada en el archivo nacional por un intento de violación ocurrido en 1999.

La Policía Científica envió entonces un mensaje (una carta ordinaria sin acuse de recibo) que nunca llegó a la Fiscalía de Meaux (afueras de París).

En caso de que esta información hubiese sido recibida por la Fiscalía, Dominique Pelicot podría haber sido arrestado provisionalmente e incluso juzgado, evitando así el calvario que atravesó Gisèle.

Este septuagenario comenzó a drogar a su entonces mujer en 2011, poco después del suceso de 2010.

Dominique Pelicot está además imputado por el asesinato en 1991 de Sophie Narme, agente inmobiliaria que tenía 23 años y por la tentativa de violación a otra agente inmobiliaria, de 18 años, cometida en 1999.

Gisèle Pelicot, por su parte, se ha convertido en un ícono mundial del feminismo y contra la violencia sexual.