Ucrania, Rusia y EE UU se sientan por primera vez juntas para hablar de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido "bueno" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.EFE/ Volodymyr Zelenskyy vía Telegram

A punto de marcharse ya de Davos, Volodímir Zelenski anunció el jueves que representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se sentarán por primera vez a la misma mesa para hablar sobre paz. «Las conversaciones están programadas para este viernes y sábado en los Emiratos Árabes Unidos», detalló el presidente ucraniano, tras asegurar que «los documentos que se supone que pondrán fin a esta guerra están casi, casi listos».

Son unas negociaciones que se espera sean verdaderamente decisivas. El principal negociador de EE UU, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, hablarán allí en nombre de Washington. Por parte de Kiev participarán el jefe de la oficina presidencial, Kyrylo Budánov, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umiérov, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergiy Kyslytsia. El principal negociador del Kremlin, Kirill Dmitriev, e Igor Kostyukov, jefe de la Inteligencia militar rusa, serán los enviados de Moscú.

Este indiscutible avance se producía después de una reunión de poco menos de una hora entre Zelenski y Trump en Davos que ambos coincidieron en calificar de "buena, productiva y sustancial" y en la que quedó claro que el mensaje para el presidente ruso, Vladímir Putin, es que la contienda -a punta de entrar en su quinto año- "debe terminar". El líder ucraniano admitió que esa "última milla" siempre es lo más difícil en las negociaciones de paz, pero destacó que su conversación con el inquilino de la Casa Blanca resultó un "diálogo positivo" que permite la esperanza respecto a las próximas conversaciones. "Espero que los Emiratos lo sepan. a veces tienes sorpresas por la parte americana", reconoció el mandatario de Kiev sin poder evitar sonreír. Solo añadió que "Rusia también debe estar preparada para poner fin a esta guerra y poner fin a la agresión ". Pero para ello, reclamó a sus aliados, "la presión sobre Moscú debe seguir siendo grande, al igual que el apoyo a Ucrania".

Zelenski explicó tras su cita con Trump que "los documentos ahora están aún mejor preparados". "Hoy también hablamos sobre la defensa aérea para Ucrania. Nuestra reunión anterior con el presidente ayudó a fortalecer la protección de nuestro espacio aéreo y espero que ahora podamos ampliarla aún más. Le agradecí el paquete anterior de misiles antiaéreos y pedí otro", indicó. "No te olvides de los Patriot", lanzó al despedirse del líder republicano en Davos, en referencia a los 25 que espera adquirir en breve. "Se trata de proteger vidas humanas, nuestra resiliencia y nuestros esfuerzos diplomáticos conjuntos. ¡Gracias!", reiteró el mandatario, quien advirtió que "las discusiones intelectuales no pueden detener guerras". "Necesitamos el valor para actuar. Si no se toma acción hoy, no habrá un mañana. Acabemos con este día de la marmota, y sí, eso es valiente", zanjó.

Desde la Casa Blanca admitieron asimismo la importancia de las reuniones a tres bandas que se celebrarán este viernes y el sábado en Abu Dabi. "El formato trilateral supone un paso poco habitual desde el inicio del conflicto, marcado hasta ahora por canales indirectos y negociaciones separadas". Los encuentros "se centrarán en cuestiones de seguridad, garantías mínimas de estabilidad y posibles mecanismos para avanzar hacia acuerdos parciales, sin que se haya anunciado una agenda detallada ni expectativas concretas de resultados inmediatos". Trump ha defendido públicamente la necesidad de abrir vías de diálogo que permitan reducir la intensidad del conflicto, mientras que Zelenski ha insistido en que cualquier conversación debe partir del respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, recordaron desde la Casa Blanca, que interpretó el encuentro entre ambos presidentes en Suiza como "un gesto de coordinación política previo a los contactos previstos en Abu Dabi". Zelenski, optimista El dirigente ucraniano, que acude cada año a la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, se ha mostrado en esta edición más resuelto que en anteriores, sobre todo después de la cita con su homólogo estadounidense. En la mesa redonda en la que participó, sonrió mucho, incluso bromeó. Tanto en el Gran Salón del Centro de Congresos como en el 'lobby' del Hotel Steigenberger Belvédère, donde se reunió con empresarios, despedía optimismo. Veinticuatro horas antes, sin embargo, ni siquiera había confirmado su viaje a la ciudad suiza.

El Gobierno de Kiev aclaró que había puesto condiciones a su participación y que estas no habían sido convenientemente satisfechas. Aparentemente se trataba de las garantías de seguridad prometidas por Estados Unidos para Ucrania en caso de un alto el fuego con Rusia y un plan de reconstrucción por valor de 800.000 millones de dólares que, a esa hora, seguía bloqueado. Pero el miércoles anunció Trump unilateralmente que se reuniría con Zelenski en Davos y en pocas horas estaba ya allí.

Witkoff y Kushner se habían reunido antes con el ruso Dmitriev para preparar el terreno. Y con la delegación ucraniana el miércoles por la noche. El enfoque estaba ya en las garantías de seguridad y la reconstrucción, comunicó posteriormente el ucraniano Umiérov. "Creo que hemos avanzado significativamente", comentó el principal negociador de Trump el jueves en los pasillos de Davos. Las conversaciones se reducen, según su visión, a una última cuestión: la de los territorios. Y, además, volvió a hablar de la creación de una zona de libre comercio en la exrepública soviética, que sería, destacó, algo "innovador".