Ascienden a 31 los heridos en ataque nocturno ruso contra Járkov, dos de ellos niños

La cifra de heridos en el ataque nocturno ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov asciende a 31, entre ellos un niño de doce años y una niña de 7, informó este sábado en un balance actualizado la Fiscalía regional.

En un reporte anterior, la Fiscalía de Járkov había informado de 19 heridos como consecuencia de las casi dos horas y media de ataque masivo con al menos 20 drones de ataque en la madrugada.

Posteriormente, el jefe de la administración militar regional, Oleg Siniegúbov, actualizó la cifra de heridos a 27.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció en un mensaje en Telegram que en el ataque contra Járkov resultaron dañados una maternidad, una residencia de estudiantes donde vivían personas desplazadas, una facultad de medicina y varios edificios residenciales, al tiempo que instó a sus socios a no retrasar la entrega de defensa aérea.

"Cada ataque ruso como este contra la energía demuestra que no se puede retrasar el suministro de defensa aérea. No se puede hacer la vista gorda ante estos ataques, hay que responder; y responder con fuerza. Contamos con la reacción y la ayuda de todos nuestros socios", escribió Zelenski al referirse al nuevo bombardeo nocturno en el que Rusia lanzó 21 misiles y 375 drones de ataque contra territorio ucraniano.