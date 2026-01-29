Petro pide investigación "rigurosa" del accidente aéreo que dejó 15 muertos en Colombia

Publicado por EFE Bogotá Creado: Actualizado:

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil investigar con rigurosidad las causas del accidente de un avión de la compañía estatal Satena, en el departamento de Norte de Santander, que dejó trece pasajeros y dos tripulantes muertos.

"El señor presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, ha solicitado al Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y demás entidades competentes adelantar una rigurosa investigación para determinar las causas de este lamentable hecho", detalló el Gobierno en un comunicado.

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó en la mañana de hoy del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar 25 minutos después.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

La aeronave, explicaron las autoridades, fue fabricada en 1995 y tenía 32.000 horas de vuelo, así como todos sus papeles al día.

Entre las víctimas están el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya; el candidato a congresista Carlos Salcedo; Maira Alejandra Avendaño, de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en inglés), Karen Liliana Parales, de la organización World Vision, y Juan David Pacheco, quien fue concejal del municipio de Ocaña.

El congresista Quintero Amaya era representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo (Norte de Santander), y había llegado a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

Quintero, que fue defensor regional del Pueblo en Ocaña, buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, esta vez como candidato del Partido de la U por Norte de Santander.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) lamentaron el accidente y el primer organismo recordó que el congresista y las integrantes de las ONG sumaron "esfuerzos en la búsqueda de una paz completa en la región". EFE

