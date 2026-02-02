Liam, el niño de 5 años detenido junto a su padre, ya ha regresado a casa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La despiadada política migratoria de Trump se reflejó en la imagen de un niño de cinco años, Liam Conejo Ramos. Asustado y vestido con un gorro azul y una chaqueta a cuadros, fue detenido en Mineápolis e internado el pasado 22 de enero junto a su padre en un centro de reclusión de Dilley mientras se resolvía su procedimiento de expulsión de EEUU. Tras varios días de incertidumbre, este sábado el juez Fred Biery decretó su libertad y pudo regresar a casa junto a su progenitor. En esta ocasión y ante la indignación popular por la indefensión de Liam, la Administración Trump ha cumplido la orden judicial y la familia ha podido reunirse. En casa les esperaban la madre, Erica, y el hermano mayor. El congresista Joaquín Castro, representante demócrata del distrito en el que está el centro de detención, los recogió y los escoltó hasta Mineápolis. El gorro azul de Liam y la mano de un agente sobre su mochila de ‘Spiderman’ son ya un símbolo de resistencia ante la ‘caza’ al inmigrante desatada por Trump. Su detención mostró los métodos de los agentes del ICE. Arrestaron al niño junto a su padre, que había ido a buscarlo a la escuela. «Lo usaron de carnaza» Después los trasladaron a su casa para utilizar al menor como cebo y capturar al resto de la familia. Así lo relató su madre: «Liam me pidió repetidamente que no saliera. Estaba asustado porque creían que los agentes también me iban a detener». No abrió para proteger a su otro hijo. «A Liam lo usaron de carnaza», insistió. En su orden de libertad para el padre y el hijo, el juez Biery cargó contra Inmigración y quienes orquestan esta campaña. «Observar el comportamiento humano confirma que la pérfida codicia de poder absoluto y la imposición de la crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de toda decencia humana», escribió.

