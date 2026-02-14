Merz avisa a Trump: «Ni EE UU es tan fuerte como para caminar en solitario»

Publicado por Agencias Berlín Creado: Actualizado:

Europa ha llegado a la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) dispuesta a la reconciliación, pero en términos de interdependencia. Wolfgang Ischinger, jefe del evento, ha llamado en el acto de apertura a un «reseteo constructivo transatlántico este fin de semana» y ha añadido que «lo que está claro es que esa relación requiere de una Europa más fuerte». Pero el tono definitivo de la actitud europea lo ha marcado el canciller germano, al cambiar del alemán al inglés durante una parte de su intervención para que la delegación estadounidense pudiera entenderle bien sin necesidad de traductores. «En la era de las grandes potencias, ni siquiera EE.UU. es lo suficientemente fuerte como para caminar en solitario», ha dicho Friedrich Merz. Merz ha admitido la «brecha abierta» y que «el orden internacional que se basaba en derechos y reglas está a punto de ser destruido». «Este orden, por imperfecto que fuera incluso en su mejor momento, ya no existe», ha advertido. «Hemos cruzado un umbral hacia una época que una vez más se caracteriza por el poder y la política de las grandes potencias», ha lamentado, pero ha citado al filósofo Peter Sloterdijk, que opina que Europa ha terminado su larga pausa en la historia mundial para jugar finalmente un papel como potencia global. En palabras que llevaban una dedicatoria especial para los miembros del Gobierno de Washington y los más de cincuenta congresistas norteamericanos presentes en la sala, Merz ha subrayado que «ser miembro de la OTAN no es sólo una ventaja competitiva para Europa, sino también para EE UU». «Así que reparemos y reconstruyamos la confianza transatlántica juntos», ha invitado a aprovechar el escenario que ofrece la MSC, no sin poner por delante que «los europeos estamos haciendo ya nuestra parte». No sólo como líder europeo, sino como miembro del G7, Merz ha señalado la alianza trasatlántica como «necesaria» para ambas partes, pero ha marcado límites a esa asociación. «Sin embargo, la actual guerra cultural MAGA no es nuestra, ni la cultura de los aranceles y el proteccionismo. Seguimos creyendo en el libre comercio, los acuerdos climáticos y la Organización Mundial de la Salud. Porque estamos convencidos de que solo resolveremos tareas globales juntos», ha señalado como líneas rojas a Trump.

A causa de estos desencuentros, cree que «la asociación transatlántica ha perdido su naturaleza evidente, primero en Estados Unidos, luego también aquí en Europa y probablemente también en este salón». «La libertad de expresión termina aquí, con nosotros, cuando esta palabra se vuelve contra la dignidad humana y la Ley Fundamental», ha respondido en alusión al discurso del vicepresidente estadounidense JD Vance, el año pasado, cuando reprochó a Europa un déficit de libertad de expresión por no admitir discursos de partidos de extrema derecha como Alternativa para Alemania (AfD). «Si nuestra asociación quiere tener futuro, debemos restablecerla en dos sentidos», ha arengado el canciller federal. «Esta justificación debe ser tangible, no esotérica. Tenemos que llegar a la conclusión a ambos lados del Atlántico: juntos somos más fuertes», ha comentado. «En la era de los grandes poderes, nuestra libertad ya no se concede simplemente, está en peligro de extinción».

