La ONU señala que los archivos de Epstein revelan esclavitud sexual, violencia, desapariciones, tortura e incluso feminicidio

"Los archivos de Epstein contienen evidencia inquietante y creíble de abuso sexual sistemático y a gran escala, tráfico y explotación de mujeres y niñas". Así arranca la nota con la que nueve expertos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunciaron este lunes que los millones de documentos desclasificados sobre el pederasta estadounidense podrían ir incluso más allá de lo que se creía y revelar crímenes de lesa humanidad. "Tan grave es la escala, la naturaleza, el carácter sistemático y el alcance transnacional de estas atrocidades contra las mujeres y las niñas, que varias de ellas podrían razonablemente alcanzar el umbral legal de crímenes contra la humanidad", argumentan.

Concretamente, quienes los han analizado están convencidos de que los actos que prueban podrían constituir esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes e incluso feminicidio. "Estos crímenes se cometieron en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de diferentes partes del mundo", explican los relatores, incidiendo en que, además, los archivos "sugieren la existencia de una empresa criminal global".

No es la primera vez que un organismo de la ONU se pronuncia sobre el caso. El pasado mes de enero, las relatoras especiales Reem Alsalem y Mama Fatima Singhateh ya expresaron su profunda preocupación por la vasta red de víctimas menores de edad atraídas por el "mundo perverso" de Epstein y su cómplice, ahora encarcelada, Ghislaine Maxwell, así como por su capacidad de operar con impunidad "durante tantos años".

Eso último es lo que subrayaron como lo más alarmante, justo cuando comenzaba a publicarse la larga lista de lustrosos nombres relacionados con el empresario, entre los que está el propio presidente de EE UU,Donald Trump. "La forma en que las fuerzas del orden y el poder judicial gestionen este caso sentará un precedente importante para el futuro", señalaron, subrayando la necesidad de que se procese a todo el que haya podido cometer algún delito. "Transmitirá el mensaje de que estos crímenes contra mujeres y niños son inaceptables o confirmará que el poder y las conexiones protegerán a los responsables de la rendición de cuentas", sentenciaron.

Si bien los expertos de Naciones Unidas aplauden la publicación de los documentos que están sirviendo para arrojar luz sobre las oscuras actividades de Epstein, ayer también criticaron la forma en la que se está haciendo, a menudo sin proteger suficientemente la identidad de las víctimas y supervivientes de los abusos. "Los graves errores en el proceso de divulgación subrayan la urgente necesidad de contar con procedimientos estandarizados para la publicación que se centren en las víctimas, de modo que ninguna víctima sufra más daños", señalaron. No en vano, quienes buscan justicia y dan la cara suelen hacerlo con un elevado coste emocional, siendo a menudo revictimizadas. Además está el estigma social relacionado con estos abusos y los expertos de la ONU suman también la posibilidad de que sufran represalias en caso de que salgan a la palestra pública.

Preocupados porque los archivos acaben olvidándose sin que todos los culpables de haber cometido delitos sean procesados, el Alto Comisionado recomienda que "se retiren los plazos de prescripción que impiden su procesamiento" y aumente la voluntad política para el mismo. Porque considera que la inacción socavaría los marcos jurídicos destinados a prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas. "Es imperativo que los gobiernos actúen con decisión para exigir responsabilidades a los perpetradores. Nadie es demasiado rico ni demasiado poderoso para estar por encima de la ley", sentenciaron los expertos.