Mahmud Abbas consideró el anuncio «una amenaza a la seguridad y la estabilidad y una peligrosa escalada

Israel aprueba el registro de territorio cisjordano como «propiedad del Estado"

Es la primera vez desde 1967 que da ese paso, una anexión ‘de facto’ según denuncia la ANP

Tropas israelíes toman posiciones en una calle principal del campamento de refugiados de Nur Shams.

Tropas israelíes toman posiciones en una calle principal del campamento de refugiados de Nur Shams.

El gobierno de Benjamín Netanyahu continúa avanzando en su multifacética ofensiva contra los territorios palestinos. Mientras las operaciones militares continúan dejando un goteo de muertos en Gaza, donde el primer ministro israelí prometió este domingo mantener la presión hasta que se destruyan todos los túneles de Hamás, en Cisjordania el Ejecutivo ataca con medidas legales. Este domingo anunció la aprobación del regristo de amplias zonas de ese territorio como «propiedad del Estado» por primera vez desde el comienzo de la ocupación, en 1967. La justificación oficial de esta anexión «de facto» hay que buscarla en los «procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C» de Cisjordania, que se encuentra bajo el control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel. En cualquier caso, la decisión ha sido impulsada por el ala más ultra del gobierno, compuesta por los ministros de Finanzas, Justicia y Defensa, Bezalel Smotrich, Yariv Levin e Israel Katz. El primero afirmó que es un paso más por la senda de una «revolución en la política de asentamientos y de control sobre todo nuestro país», mientras que el último señaló que se garantizará así «la aplicación de la ley y la libertad de acción del Estado de Israel en la zona». Desde la Autoridad Palestina, la condena fue inmediata. Su presidente, Mahmud Abbas, consideró el anuncio «una amenaza a la seguridad y la estabilidad, una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional». El registro anunciado supone, a su parecer, un salto en las políticas de ocupación que son criticadas por el grueso de la comunidad internacional. «No otorgarán ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina y no cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluidas Jerusalén Este y Gaza, es territorio palestino», sentenció Abbas. Mientras tanto, en la Franja al menos doce palestinos murieron en ataques de la aviación y de la artillería de las Fuerzas Armadas israelíes, en lo que los palestinos denuncian como una nueva violación del alto el fuego decretado el pasado 10 de octubre tras la firma del plan de paz redactado por Donald Trump. Desde entonces, según el Ministerio de Sanidad gazatí, se han contabilizado ya más de 600 víctimas mortales. Tel Aviv, por su parte, asegura que responde así a los ataques de células terroristas que también se saltan la tregua.

Los países árabes e islámicos acusaron este lunes a Israel de socavar los esfuerzos para establecer la paz en Oriente Medio y la solución de dos Estados por sus recientes medidas en Cisjordania. Así se expresaron países como el influyente Arabia Saudí, Egipto y Jordania, además de la Organización de la Cooperación.

Mientras tanto, en la Franja al menos doce palestinos murieron en ataques de la aviación

¿Cómo funciona el registro de tierra?

«Avanzan hacia recluir a la población en pequeños guetos», dice Alon Cohen Lifshitz, de la ONG israelí Bimkom, especializada en la defensa de los derechos humanos en materia de ordenación del territorio y vivienda en Israel y en la zona C de Cisjordania (bajo control civil y militar israelí). A mayor registro como propiedad estatal israelí del territorio palestino, mayor será la aplicación de su soberanía en materia de seguridad, de expansión de asentamientos y otras trabas que reducen la movilidad y la capacidad de permanencia de los palestinos en Cisjordania, explica en una llamada. Si Cisjordania ya era un enclave sometido a ocupación, resume, el registro de la tierra profundiza aún más en su anexión de facto, ya que, si esta pasa a ser propiedad pública, los palestinos perderán su tierra de forma prácticamente irreversible. El registro de tierras es el proceso por el cual se determina de forma definitiva la propiedad de los terrenos ante el Estado. Mediante una orden militar, Israel paralizó estos procedimientos en 1967, cuando ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días, ya que como potencia ocupante no puede ejercer su soberanía (como adjudicar tierras) en el terreno ocupado, según el derecho internacional. La medida se aplicará en el Área C de Cisjordania, que abarca el 60 % del total del territorio. Según la distribución estipulada por los Acuerdos de Oslo, el enclave se divide en un Área A, de administración y seguridad a cargo de la Autoridad Palestina; B, con administración palestina y seguridad israelí; y C, de administración y dominio militar israelí.
