Israel aprueba el registro de territorio cisjordano como «propiedad del Estado"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El gobierno de Benjamín Netanyahu continúa avanzando en su multifacética ofensiva contra los territorios palestinos. Mientras las operaciones militares continúan dejando un goteo de muertos en Gaza, donde el primer ministro israelí prometió este domingo mantener la presión hasta que se destruyan todos los túneles de Hamás, en Cisjordania el Ejecutivo ataca con medidas legales. Este domingo anunció la aprobación del regristo de amplias zonas de ese territorio como «propiedad del Estado» por primera vez desde el comienzo de la ocupación, en 1967. La justificación oficial de esta anexión «de facto» hay que buscarla en los «procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C» de Cisjordania, que se encuentra bajo el control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel. En cualquier caso, la decisión ha sido impulsada por el ala más ultra del gobierno, compuesta por los ministros de Finanzas, Justicia y Defensa, Bezalel Smotrich, Yariv Levin e Israel Katz. El primero afirmó que es un paso más por la senda de una «revolución en la política de asentamientos y de control sobre todo nuestro país», mientras que el último señaló que se garantizará así «la aplicación de la ley y la libertad de acción del Estado de Israel en la zona». Desde la Autoridad Palestina, la condena fue inmediata. Su presidente, Mahmud Abbas, consideró el anuncio «una amenaza a la seguridad y la estabilidad, una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional». El registro anunciado supone, a su parecer, un salto en las políticas de ocupación que son criticadas por el grueso de la comunidad internacional. «No otorgarán ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina y no cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluidas Jerusalén Este y Gaza, es territorio palestino», sentenció Abbas. Mientras tanto, en la Franja al menos doce palestinos murieron en ataques de la aviación y de la artillería de las Fuerzas Armadas israelíes, en lo que los palestinos denuncian como una nueva violación del alto el fuego decretado el pasado 10 de octubre tras la firma del plan de paz redactado por Donald Trump. Desde entonces, según el Ministerio de Sanidad gazatí, se han contabilizado ya más de 600 víctimas mortales. Tel Aviv, por su parte, asegura que responde así a los ataques de células terroristas que también se saltan la tregua.

Los países árabes e islámicos acusaron este lunes a Israel de socavar los esfuerzos para establecer la paz en Oriente Medio y la solución de dos Estados por sus recientes medidas en Cisjordania. Así se expresaron países como el influyente Arabia Saudí, Egipto y Jordania, además de la Organización de la Cooperación.

Mientras tanto, en la Franja al menos doce palestinos murieron en ataques de la aviación