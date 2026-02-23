La tormenta que azota Nueva York esta semana, en fotos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró este domingo el estado de emergencia y ordenó una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía del lunes ante la llegada de la intensa tormenta invernal que ya está azotando la ciudad.

La restricción busca reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y limpieza frente a condiciones de ventisca, baja visibilidad y rápida acumulación de nieve, según un comunicado de la Alcaldía.

Quedan exentos vehículos de emergencia, transporte público, servicios sanitarios y de suministro de alimentos, combustible y material médico, entre otros considerados esenciales, agregó la fuente.

Las autoridades aclararon que el metro y los autobuses pueden operar, aunque podrían registrar retrasos o modificaciones en sus servicios dependiendo de la evolución del temporal.

El alcalde calificó la tormenta como un fenómeno de gran magnitud y pidió a los residentes que permanezcan durante las horas más peligrosas del temporal.

Aunque esta nueva tormenta presenta similitudes con la pasada del 25 de enero, esta vez se espera que se fortalezca durante la noche y combine nieve, fuertes vientos e incluso posibles inundaciones costeras.

Por su parte, Mamdani desplegó más equipos y movilizó más personal de asistencia social para atender y trasladar a las personas sin hogar después de que en la anterior ola murieran 16 por el frío.

La tormenta invernal, que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de EE.UU., obligó hoy a varios estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y prohibir viajes no esenciales, mientras más de 14.000 vuelos se han visto afectados.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por ventisca, un fenómeno que combinan vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas, en gran parte de la I 95 (principal autopista de la costa este de Estados Unidos) y las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.

Los meteorólogos advirtieron sobre un periodo de 12 horas de ráfagas de viento de 80 a 112 kilómetros por hora, junto con intensas bandas de nieve capaces de dejar un acumulado de 5 a 10 centímetros por hora.