León XIV lamenta la guerra en Gaza y en el mundo y aconseja ejercer siempre la paz

El Papa León XIV preside una Santa Misa con bendición e imposición de las ceniza.

El papa León XIV visitó este domingo el barrio del 'Quarticciolo', uno de los más desfavorecidos de Roma, y expresó ante sus vecinos su preocupación por la guerra en el mundo y en Oriente Medio, aconsejándoles ejercer siempre la paz.

"En este momento estoy muy preocupado, y no sabemos cuántos días durará, por la situación en Oriente Medio. La guerra de nuevo... Nosotros debemos anunciar la paz de Jesús, la que Dios quiera para todos", afirmó, según el medio oficial Vatican News.

Y agregó: "Hay que rezar por la paz, vivir en unidad y rechazar la tentación de herir a los demás".

El pontífice estadounidense, como hicieran sus antecesores Juan XXIII y Juan Pablo II, acudió a este barrio construido en la posguerra y en el que la vida frecuentemente se ve afectada por la prostitución o por la venta de drogas en sus calles.

En primer lugar el papa, obispo de Roma, mantuvo un encuentro con la comunidad en la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a las preguntas de algunos niños.

Preguntado por qué existe el mal en el mundo, León XIV pidió a los fieles ser siempre "promotores de la paz" en medio de un mundo de conflictos como el que ha arrasado la Franja de Gaza.

"Muchos niños no tienen familia, casa, comida o una cama en la que dormir. Es una tragedia que está entre nosotros. Estos años todos hemos visto tragedias como la de Gaza, donde muchos niños han muerto o perdido a sus padres", denunció.

Durante la cita, también saludó a cuatro madres de jóvenes drogadictos que se encuentran en prisión.

Sobre esta cuestión, recomendó aprender a "decir no a cosas que hacen mal y elegir siempre el bien".

"¡Siempre no a la droga!", reivindicó ante los vecinos de este barrio romano.

Posteriormente, ofició misa en la parroquia y, en su homilía, celebró que los fieles del 'Quarticciolo' ejerzan como "señales de esperanza".

"Estoy muy contento al saber que esta comunidad parroquial está viva y que, pese a los graves problemas del contexto territorial, anuncia el Evangelio con valentía", apreció.

Y agregó: "Os animo a seguir adelante en este camino de apertura del territorio y de cuidado de sus heridas".