De Cristiano Ronaldo a Lindsay Lohan: el conflicto en Irán pone en peligro el refugio de los famosos

Hace en torno a una década, Oriente Medio se convirtió en polo de atracción para famosos y grandes fortunas a los que pronto se unieron los influencers y creadores de contenido. Las oportunidades de inversión y de negocio, las ventajas fiscales y la privacidad reinante convirtieron los emiratos en el destino predilecto de muchos rostros conocidos que han instalado allí su residencia y que ahora ven cómo el conflicto bélico pone en peligro la estabilidad de una zona. Una de las primeras en mudarse fue Lindsay Lohan, quien se trasladó primero de Los Ángeles a Londres para terminar optando por Dubái en 2014. Allí encontró "una bocanada de aire fresco, el poder no tener que pensar demasiado cada segundo sobre lo que haces", llegó a contar. "Estar en Dubái me ayuda a conectar con la realidad. Puedo pasar tiempo con mi familia. La ciudad me provoca la sensación de estar con lo más importante", explicó la actriz, que se casó en 2022 con Bader Shammas y tuvo a su primer hijo en 2023. "Rezo por la paz. Cuidaos todos. Que Dios nos bendiga", escribió en sus redes sociales ante la escalada de violencia.

El Ministerio de Exteriores ha cifrado en unos 30.000 los españoles en los diferentes países afectados por el conflicto y por el cierre del espacio aéreo. Entre ellos, hay quienes lo están viviendo con tranquilidad y quienes sienten una mayor inquietud e incertidumbre por cómo evolucionará la situación, si bien todos coinciden en una sensación de seguridad generalizada. Más allá del rey Juan Carlos, que se mudó a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020 y decidió abandonar su residencia habitual en Abu Dabi y trasladarse a un hotel donde dicen que está "bien" y "tranquilo", otros rostros conocidos españoles establecieron su hogar en la zona, incluido el nieto mayor del emérito, Froilán, sobre quien no ha trascendido su situación actual.

Quien sí que ha compartido que se encuentra bien ha sido la hija menor de Isabel Preysler, Ana Boyer, que se instaló hace una década con su marido, Fernando Verdasco, en Doha (Qatar). El matrimonio, que está esperando su cuarto bebé, la primera niña después de Miguel, Mateo y Martín, ha tenido que suspender sus compromisos en España. "Estamos bien y con esperanza de que esto termine pronto", compartía la hermana de Tamara Falcó en un mensaje en el que también agradeció las numerosas muestras de afecto recibidas.

La tenista Paula Badosa, que definió los Emiratos Árabes Unidos como el 'Disneylandia para adultos' o el futbolista Michel Salgado y su hija, Malu Salgado, son otros de los nombres conocidos con residencia en Dubái.

Georgina Rodríguez puso rumbo a Arabia Saudí a finales de 2022 y se instaló con Cristiano Ronaldo y sus hijos en Riad tras el fichaje del astro del fútbol por el Al-Nassr. En los últimos tres años les hemos visto disfrutando de los lujos y la exclusividad del país árabe. Precisamente uno de los objetivos de los drones iraníes ha sido la embajada de Estados Unidos en la capital saudí. Los riesgos de seguridad han provocado un éxodo al que se habrían sumado, según ha informado 'The Daily Mail', el delantero portugués, su pareja y sus cinco hijos. Parece que su avión privado habría abandonado el país a las ocho de la tarde del lunes rumbo a Madrid, donde habría aterrizado poco antes de la 1.00, hora local, tras siete horas de vuelo. Jota Peleterio, también residente en Riad; el compositor Alejandro Abad, que confía en que se retome la vía diplomática; jugadores de tenis como Daniil Medvedev o Andrei Rublev; o de pádel como Javi Garrido o Victoria Iglesias, están también entre los miles de afectados por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio.