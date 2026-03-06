España se moviliza y envía una fragata a Chipre ante la amenaza de Irán en la UE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El próximo 10 de marzo la fragata ‘Cristóbal Colón’, una de las joyas de la Armada Española, alcanzará el Mediterráneo oriental en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y de otros navíos de la Armada griega. El Gobierno decidió este jueves movilizarse y enviar el buque para dar protección a Chipre, dentro de un contingente internacional y ante la amenaza sobre territorio comunitario que supone la respuesta armada de Irán frente al ataque estadounidense e israelí. La nación insular, que en este semestre ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea, está al alcance de los misiles iraníes y de grupos terroristas como Hezbolá, que opera en el Líbano. De hecho, un dron de fabricación iraní impactó en la madrugada del lunes, sin causar víctimas, en la base Akrotiri, que la RAF británica mantiene al sur de la isla. La ‘Cristóbal Colón’, como informaron desde el Ministerio de Defensa, se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del ‘Charles de Gaulle’ para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirige al Mediterráneo y será suministrado en su singladura por el buque de aprovisionamiento ‘Cantabria’ para proporcionar combustible y apoyo logístico cuando este grupo naval atraviese el Golfo de Cádiz en los próximos días. La ‘Cristóbal Colón’, perteneciente a la clase Álvaro de Bazán y con el numeral F-105, es la fragata española tecnológicamente más avanzada. Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería ‘Patriot’ que el Ejército mantiene desplegada en Turquía desde hace una década. También estará lista, señala Defensa, para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto. El envío del buque a la zona de conflicto se produjo el día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entonara el «‘No a la guerra’» en una declaración institucional que tenía como objetivo responder a las críticas de la administración estadounidense, especialmente de su presidente, Donald Trump, por el rechazo a Estados Unidos de usar las bases de Rota y de Morón como puntos de abastecimiento de aviones para bombardear Irán. Ahora justifica el despliegue la ‘Cristóbal Colón’ como «muestra del compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental». La ministra Margarita Robles ya había confirmado por la mañana que el Gobierno valoraba prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la defensa europea. Lo hizo en una entrevista en la Ser, donde además desmintió a Trump, cuando este aseguró que España «no colabora» militarmente con sus aliados —este jueves tildó a España de «perdedora»-. La titular de Defensa aprovechó la ocasión para recordarle que, en el marco de la OTAN, soldados españoles de una batería Patriot monitorizaron y facilitaron la información del misil que entró el miércoles en territorio turco y posteriormente fue derribado. Con este incidente, el conflicto salpicó a la Alianza Atlántica, aunque Irán ha negado reiteradamente la autoría de su lanzamiento. «Solidaridad compartida» Chipre, que no pertenece a la OTAN, pidió apoyo a sus socios europeos. El envío de la ‘Cristóbal Colón’ se empezó a fraguar el martes, durante una conversación entre Robles y su homóloga francesa, Catherine Vautrin. El propio Sánchez también había trasladado a su homólogo chipriota, Nikos Christodoulides, «todo el apoyo y la solidaridad» de España ante el ataque sufrido en su territorio. La decisión del Gobierno también tuvo una amplia repercusión en el terreno doméstico. Las organizaciones que forman parte del socio minoritario de la coalición se mostraron favorables ante el envío de un buque que, señalan, «va a cumplir una misión de defensa y no de ataque». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que estaba «completamente» informada de la misión que va a tener esta embarcación, «que va a ser defensivo.

