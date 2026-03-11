El Gobierno británico publica los primeros documentos sobre el nombramiento de Mandelson pese a su relación con Epstein

Fotografía de archivo del 6 de octubre de 2015 del exministro laborista Peter Mandelson hablando durante la convención del Instituto de Directores en Londres (Reino Unido). La Policía británica detuvo este lunes a Mandelson para ser interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.EFE/Andy Rain /ARCHIVO

El Gobierno británico comenzó a divulgar este miércoles el primer conjunto de documentos oficiales relacionados con el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos en diciembre de 2024, una decisión que desde hace meses se encuentra bajo intenso escrutinio político y parlamentario debido a las conocidas relaciones del veterano dirigente laborista con el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

La publicación forma parte de un proceso ordenado por la Cámara de los Comunes en febrero, cuando los diputados obligaron al Ejecutivo a entregar decenas de miles de archivos relacionados con la designación diplomática tras las preguntas surgidas sobre el proceso de verificación previo al nombramiento y sobre qué información manejaba el Gobierno sobre los vínculos de Mandelson con Epstein.

Los documentos que serán divulgados constituyen el primer bloque de ese material y contienen correspondencia entre funcionarios y miembros del gabinete, de Downing Street y el Ministerio de Exteriores, así como informes elaborados durante el proceso de evaluación previo a la designación. Entre los archivos se espera que esté un informe completo que advertía del "riesgo reputacional serio" que podía suponer el nombramiento de Mandelson debido a su relación con Epstein.

Un problema para Starmer El informe se elaboró antes de que el primer ministro, Keir Starmer, confirmara el nombramiento en diciembre de 2024. Según fuentes citadas por la prensa local, el documento alertaba explícitamente de las consecuencias políticas y diplomáticas que podría acarrear la decisión. El 'premier' británico ha reconocido públicamente que conocía la amistad entre ambos cuando aprobó la designación, aunque posteriormente afirmó que Mandelson había ocultado información relevante y que había "mentido repetidamente" sobre el alcance de su relación con el pederasta.

El episodio se agravó en septiembre del año pasado, cuando Mandelson fue destituido de su puesto como embajador en Washington después de que una serie de correos electrónicos revelara una relación más estrecha con Epstein de la que el Ejecutivo había reconocido inicialmente. La controversia creció aún más tras la publicación en Estados Unidos de nuevos documentos judiciales relacionados con las investigaciones del Departamento de Justicia sobre el financiero, los cuales indican que el exdiplomático británico mantuvo contacto con él incluso después de que el pederasta cumpliera condena por la prostitución de una menor.

La presión política aumentó en febrero cuando Mandelson fue detenido bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. La investigación policial se centra en acusaciones de que habría compartido información confidencial con Epstein durante su etapa como responsable de Empresa en el Gobierno de Gordon Brown. Posteriormente fue liberado bajo fianza, pero la investigación continúa abierta.

La desclasificación de los papeles de antiguo embajador se produce en un contexto de fuerte confrontación política. Alex Burghart, responsable de la Oficina del Gabinete de los conservadores, afirmó que Starmer "ya ha admitido que sabía que Mandelson mantenía una relación continuada con Epstein cuando lo nombró" y añadió que "una y otra vez se ha demostrado que su juicio ha fallado".

Exigencia parlamentaria Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el proceso responde a una exigencia parlamentaria y que la divulgación se realizará dentro de los límites establecidos por la investigación policial en curso. El secretario jefe del primer ministro, Darren Jones, defendió que "el Gobierno se toma muy en serio su responsabilidad de ser transparente ante el Parlamento" y confirmó que la publicación de este miércoles constituye el primer bloque del material solicitado por los parlamentarios, pero que "un segundo llegará más adelante".

La divulgación ha sido coordinada con la Policía Metropolitana para evitar que determinados documentos puedan interferir en la investigación. El comité parlamentario de Inteligencia y Seguridad ha señalado que el Gobierno acordó con las autoridades policiales un marco específico que delimita qué información puede hacerse pública en esta fase.