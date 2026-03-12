Una persona armada embiste un vehículo contra una sinagoga en Estados Unidos
"El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan", detalló el director del FBI
Una persona aparentemente armada embistió este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, en el estado de Míchigan (Estados Unidos), y la policía se encuentra en el lugar de los hechos, informó el FBI.
"El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel", detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.