Cuba confirma un «diálogo» en «fases iniciales» con EEUU, pero lejos de un acuerdo

Publicado por Agencias La Habana Creado: Actualizado:

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este viernes un «diálogo» con EE.UU., tal y como Washington llevaba semanas afirmando, pero indicó que se encuentra en «fases iniciales» y que están «alejados» de cualquier acuerdo. El anuncio supone un punto de inflexión en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz del inicio del bloqueo petrolero de EE.UU. a Cuba, una medida que ha llevado al borde del colapso a la isla, que se encontraba ya en una grave crisis económica, energética y social. «Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen», afirmó el presidente. El objetivo, agregó, es «determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución», ver «cuáles serían las vías para solucionar esos problemas» y, en último lugar, «determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos». Indicó que estas conversaciones implican un «esfuerzo fundamental para poder avanzar en soluciones», así como la «construcción de espacios de entendimiento» y «áreas de cooperación» que permitan a ambos países «avanzar en el entendimiento y alejarnos de la confrontación». «Esto es un proceso muy sensible que se aborda con la discreción que lleva en cada momento, también con sensibilidad, con responsabilidad y con mucha seriedad», subrayó. El presidente agregó que en estos «intercambios», la parte cubana ha expresado «la voluntad» de que las conversaciones se realicen «sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación» de ambos Gobiernos. Díaz-Canel agradeció a los «actores internacionales» que «favorecieron» estos contactos, aunque no citó expresamente a ninguno. El Gobierno mexicano se había ofrecido en varias ocasiones a mediar y este jueves trascendió que unas conversaciones con el Vaticano habían llevado a La Habana a decidir la excarcelación de 51 presos. Canel aseguró que la decisión se tomó «de forma colegiada» entre el expresidente Raúl Castro, él mismo y miembros del Gobierno, el Estado y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal). También estuvo el nieto de Raúl Castro.