El relator de la ONU condena el ataque de Pakistán a un hospital en Kabul con 400 muertos

Víctimas de presuntos ataques aéreos pakistaníes son retiradas del lugar de los hechos, en Kabul. Las autoridades afganas alegaron que los ataques pakistaníes tuvieron como objetivo un centro de tratamiento de adicciones en Kabul, causando la muerte de civiles. Esta escalada se produce en medio de crecientes tensiones en la frontera, donde Pakistán afirma atacar.EFE

Publicado por EFE Kabul Creado: Actualizado:

El relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, condenó este martes el bombardeo aéreo de Pakistán contra un hospital de rehabilitación en Kabul, un ataque que, según denunciaron los talibanes, ha dejado hasta el momento al menos 400 muertos.

"Consternado por los nuevos informes de ataques aéreos de Pakistán en Afganistán y las víctimas civiles resultantes", declaró el relator Bennett en una publicación en su cuenta de X.

El experto de Naciones Unidas instó a las partes a desescalar, ejercer la máxima moderación y respetar el derecho internacional, "incluida la protección de los civiles y de los bienes de carácter civil, como los hospitales".

El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el Distrito 9 de la capital, se produjo en torno a las 21:00 hora local del lunes (16:30 GMT), reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.

Otras organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF), también condenaron el bombardeo de Pakistán y exigieron una investigación internacional independiente sobre el incidente para que los responsables rindan cuentas.

La organización subrayó la urgencia de aplicar medidas inmediatas que garanticen la protección de los centros médicos y de rehabilitación en zonas de conflicto.

El principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, aseguró en una declaración a la cadena afgana TOLOnews que con este ataque al hospital del Gobierno de facto afgano deja de lado su intención de una resolución diplomática y acusó a Pakistán de emplear "tácticas israelíes" al atacar infraestructuras médicas.

La crisis, que estalló a finales de febrero tras la declaración de una "guerra abierta" por parte de Pakistán contra la insurgencia en suelo afgano, ya acumulaba antes de esta noche un balance de casi un centenar de civiles muertos, según la ONU.

Los 400 fallecidos de hoy suponen el golpe más letal desde el inicio de las hostilidades.

Islamabad mantiene que sus operaciones fueron precisas y dirigidas contra un arsenal del grupo insurgente TTP, atribuyendo la destrucción del hospital a explosiones secundarias de armamento oculto.