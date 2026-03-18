Israel descabeza de nuevo el régimen iraní tras matar a Ali Larijaní, jefe de Seguridad

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa de Israel ha asegurado este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijaní, en los bombardeos de anoche contra «infraestructuras del régimen» iraní. Larijaní es una figura clave del régimen de los ayatolás. En el primer día de los bombardeos cayó el ayatolá Alí Jameneí, de 87 años, que llevaba en el poder 37 años. También fueron asesinados varios miembros de su familia. Larijaní es un político y exmilitar iraní del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que ejercía este cargo desde 2025. Estados Unidos había impuesto sanciones sobre él por su participación en la represión de los manifestantes durante las protestas que tuvieron lugar en el país el pasado mes de enero.

Tras la muerte de Ali Jameneí, y dado el bajo perfil del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, se había erigido clave en esta nueva etapa. Larijaní no era partidario de negociar con Estados Unidos hasta que Trump y Netanyahu cesaran sus ataques y pidieran perdón, según informa la agencia Efe. «Larijaní y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Alí) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno», ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado. La fuerza paramilitar Basij estaba a cargo de Gholamreza Soleimani. Minutos antes se emitía un breve comunicado que señala: «El primer ministro Benjamín Netanyahu ordena la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní». «Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando en Irán con gran fuerza, contra objetivos del régimen, suprimiendo la capacidad de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todas las áreas, lo que hace retroceder a Irán décadas», ha añadido el ministro Katz. Como negociador jefe en materia nuclear, desempeñó un papel clave en la configuración de las relaciones de Irán con las potencias mundiales. Respaldó posteriormente el acuerdo nuclear de 2015.

Un pragmático reconvertido

Larijaní había sido considerado una de las figuras más pragmáticas del establishment iraní por su papel en las negociaciones nucleares con Occidente, pero esa imagen se ha transformado en los últimos tiempos. Horas después de que los ataques acabaran con la vida del ayatolá Alí Jameneí, Larijaní lanzó un mensaje desafiante, advirtiendo de que Irán haría que sus enemigos «se arrepintieran» de sus acciones. El ataque contra Larijaní se había planeado inicialmente para la noche anterior, pero se pospuso en el último momento, según The Guardian. El lunes por la tarde se supo que iba a llegar a uno de los varios apartamentos que utilizaba como escondite. Al parecer, se encontraba allí con su hijo cuando se llevó a cabo el ataque, según Israel, que descarta que haya podido sobrevivir. «Por la cabeza de Ali Larijani se ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares; nosotros lo hicimos gratis», ha presumido el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha asegurado «estar socavando este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo».

Larijaní había sido considerado una de las figuras más pragmáticas del establishment por su papel en las negociaciones nucleares