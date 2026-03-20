Los Reyes se reúnen con León XIV y le regalan manta de lana merina

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Los Reyes Felipe VI y Letizia se han reunido este viernes con el Papa León XIV en el Vaticano y le han regalado una manta fabricada a mano de lana merina y un facsímil del libro de horas de Felipe II.

Felipe VI y Letizia han llegado en coche al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano, donde han sido recibidos por el vicerregente de la Prefectura de la Casa Pontificia, ante un piquete de la guardia suiza, y han saludado a los gentilhombres de Su Santidad.

Posteriormente, los Reyes han sido recibidos por el Papa en audiencia en su biblioteca privada, donde han mantenido un coloquio y, a continuación, han procedido al intercambio de regalos.

Felipe VI y Letizia han obsequiado al Pontífice con una manta de butaca fabricada a mano en lana merina y seda natural por el taller de artesanía textil Ábbate, miembro de la 'Alianza por la Lana', proyecto que busca promover y proyectar el valor de la lana española como patrimonio vivo y ayudar al desarrollo rural.

Asimismo, le han regalado un facsímil del libro de horas de Felipe II, del siglo XVI, que fue el manuscrito predilecto del monarca y acompañó al rey durante toda su vida. Fue escrito y miniado por los frailes Andrés de León, Julián de la Fuente el Saz y Martín de Palencia y es la obra más rica y característica realizada en el escritorio del Real Monasterio de El Escorial, donde se conserva.

Tras el encuentro con el Papa, los Reyes han mantenido una reunión en el despacho del secretario de Estado del Vaticano, en la que también han participado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino, y la embajadora de España ante la Santa Sede, según ha informado la Casa Real.