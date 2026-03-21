ONG venezolana recolecta insumos para ayudar a los familiares de presos políticos

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La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) organizó este sábado una recolecta de insumos, entre alimentos, artículos de higiene y medicinas, para ayudar a los familiares de estos detenidos que hacen vigilias a las afueras de las cárceles desde hace 73 días.

"Estamos aquí apelando a la solidaridad de la sociedad en general, porque sostener a los familiares fuera de las distintas cárceles ha representado un reto muy importante, pero también ha representado un desgaste físico, mental, emocional, económico, para las familias", señaló Andreína Baduel, integrante del Clippve.

La recolección de insumos se hizo en la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- donde Baduel dijo que los familiares están cansados "de tanta burla" pero determinados a seguir luchando por la libertad de sus parientes.

Durante la actividad, la ONG recibió donaciones de harina de maíz, granos, pasta, galletas, latas de atún, arroz, así como artículos de higiene personal.

Baduel pidió que el tema de los presos políticos en el país suramericano no pase al olvido, por lo que invitó a los ciudadanos a colaborar con los familiares de estos detenidos.

Por su parte, Jean Carlos Cariel denunció desde la UCV que un tribunal le negó la amnistía a su hermano Ricardo Cariel, detenido junto a Jackson Vera desde agosto de 2022, "que sencillamente fueron activistas, luchaban" para defender derechos humanos.

El tribunal argumentó, de acuerdo a Cariel, que el caso de su hermano no está contemplado dentro de la Ley de Amnistía promulgada hace un mes, pero considera que hay una interpretación errónea por lo que apelarán la decisión.

Además, dijo que ya el caso debió ser declarado como nulo por el retardo procesal y la falta de pruebas que sustenten la acusación.

En febrero pasado, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía que contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.

Hasta el viernes, la Justicia de Venezuela ha otorgado libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.