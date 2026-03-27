La UE avala los centros para detener migrantes

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

Los grupos conservadores del Parlamento Europeo lograron sacar adelante este jueves la directiva europea de retornos, que endurece la propuesta de la CE y avala el ‘modelo Meloni’, impulsado por la primera ministra italiana y que apuesta por la creación de centros de detención para migrantes en terceros países. La posición de la Eurocámara salió adelante con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones y ahora la normativa deberá ser negociada con los Veintisiete antes de ser ratificada de forma definitiva. El Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas (ECR), el grupo de los Patriotas por Europa y el de Europa de las Naciones Soberanas respaldaron el texto, mientras que los socialdemócratas, los verdes y el grupo de La Izquierda votaron en contra. La normativa también recibió el rechazo de las ONGs, que la consideran una traición a los valores europeos. El comisario europeo de Interior, el conservador austríaco Magnus Brunner, subrayó la importancia de esta regulación con al que el bloque comunitario quiere acelerar los retornos de los migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. «Los retornos efectivos de quienes no tienen derecho a quedarse son una parte importante de un sistema de gestión migratoria creíble. Con el voto del Parlamento, estamos un paso más cerca de conseguir las herramientas que necesitamos para poder responder a ello», afirmó el comisario Brunner. El punto más polémico es la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a centros de retorno situados en terceros países considerados «seguros» por la Unión Europea (UE), con los que se haya logrado un acuerdo bilateral o europeo. La normativa defiende, así, el ejemplo de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, que envió migrantes a Albania, una decisión que tumbaron varios tribunales italianos. A diferencia del texto presentado por la Comisión, el reglamento aprobado por el Parlamento introduce nuevas obligaciones para que los nacionales de terceros países cooperen con las autoridades migratorias. Permite su detención de durante un máximo de veinticuatro meses o más —en determinadas condiciones— y prevé un reconocimiento mutuo reforzado de las decisiones de retorno en toda la UE. Una vez adoptado el texto, este mismo jueves tuvo lugar la primera ronda de negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo y la Eurocámara. El equipo negociador del Parlamento Europeo espera que este diálogo pueda resolverse «relativamente rápido». El objetivo de los grupos políticos es dar un impulso para que la norma esté vigente a mediados del próximo mes de junio, cuando entre en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE.